Mahana O’Hiupe, le solaire est dans le pré

Mahana O’Hiupe, société lauréate de l’appel à projet du Pays pour une ferme solaire avec stockage, présente son projet à la Presqu’île : il combinera panneaux solaires et élevage bovin.

Porté par Gérard Siu, Dick Bailey et la famille Lausan (Yune Tune), Mahana O’Hiupe prévoit une ferme solaire avec stockage, au rendement énergétique attendu de 10,6 MWc (mégawatts crête) – l’équivalent de la consommation de plus de 5 000 foyers. Mais la particularité de ce projet est de prendre place sur des pâturages et d’y laisser le cheptel actuel de 150 vaches à viande. Une idée du propriétaire-exploitant actuel, Georges Maau-Raoulx, qui avait contacté Sunzil France, le partenaire industriel choisi par Mahana O’Hiupe.

Combiner autonomie énergétique et autonomie alimentaire

« Les éleveurs polynésiens ont du mal à rentabiliser leur activité, mais l’idée n’a pas été adoptée immédiatement, dit Gérard Siu, qui préside Mahana O’Hiupe. Dans les discussions, il envisageait de diminuer son cheptel. Pour nous c’était un peu dommage de dire qu’on arrêtait alors qu’on a un besoin de viande. Je l’ai goûtée, c’est vraiment très, très bon. » L’éleveur a expliqué que ses bêtes s’abritent du soleil, sous les arbres, de 9 heures à 16 heures. D’où l’idée d’un champ de panneaux solaires suffisamment espacés et surélevés (4 mètres au point le plus haut) pour laisser la lumière atteindre le sol et faire repousser l’herbe pour les bêtes. Elles pourraient ainsi brouter plus longtemps et grossir plus vite.

L’investissement est estimé à 2 milliards de Fcfp, financés en fonds propres et par les banques locales. Il faut notamment relier la ferme solaire au réseau de transport électrique de la TEP : « Effectivement, il y a de gros travaux, il y a deux kilomètres de tranchée pour relier la zone de production jusqu’à la zone de chargement qui est derrière l’hôpital de Taravao », dit Gérard Siu. Le vrai challenge aujourd’hui est de ne pas trop s’éloigner des coûts présentés dans le projet déposé en juillet 2021, alors que les prix des matières premières et du fret s’envolent. Mais pas de découragement pour Gérard Siu : « Nos parents, dans les années 60, ont apporté les solutions énergétiques du moment, les hydrocarbures. Nos investissements doivent à présent refléter la vision d’aujourd’hui, qui est de ne pas simplement de faire de l’activité économique, il nous faut aussi préserver l’environnement. » Et les hausses des prix des hydrocarbures rendent l’énergie solaire de plus en plus compétitive. Même si le transport électrique doit encore être amélioré, Gérard Siu estime que le coût de l’énergie photovoltaïque pourrait descendre à 18 Fcfp par kWh hors taxes.

Pas de précipitation non plus pour signer les contrats de fournitures, car il pense que si les prix et les taux d’intérêt sont dans une phase ascendante, « la nature des choses, c’est que quand elles montent trop haut, à un moment donné elles vont commencer à redescendre. » Il regrette toutefois qu’actuellement, la défiscalisation locale ne soit pas ouverte à ce type de projet.

Les travaux devraient prendre 18 mois, et Mahana O’Hiupe vise fin 2024 pour sa mise en service.