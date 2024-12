Mahina : les pompiers maîtrisent un feu de brousse menaçant des habitations

Dans la nuit de mardi à mercredi, un feu de brousse, maîtrisé la veille, a repris au pied d’Atima, à Mahina. Malgré la surveillance des pompiers jusque tard dans la soirée, les flammes se sont propagées à nouveau vers 2 heures du matin, menaçant cette fois directement les habitations.

Selon les informations partagées par la commune, « le front des flammes s’est sérieusement approché des habitations, dont les résidents ont été sortis de leur sommeil vers 2 heures du matin ». Le feu, d’abord contenu au fond d’un vallon, a remonté la colline avant de redescendre dangereusement vers les fare du lotissement. C’est Sandra, une habitante qui a donné l’alerte selon la commune. Un camion-citerne a été positionné sur les hauteurs, un autre dans le lotissement. Les pompiers de Pirae ont prêté main forte à ceux de Mahina pour contenir les flammes. C’est finalement vers 4 heures du matin que la situation a été maîtrisée. La commune rapporte que « même si au sol un gros travail restait à faire pour s’attarder sur toutes les fumerolles et souches incandescentes », le risque pour les habitations était écarté. Près de deux hectares de végétation – fougères, arbustes et falcata – ont été détruits. Les causes de l’incendie restent à déterminer, mais les autorités appellent à la vigilance, notamment en période sèche.