Maire Sabre pressentie pour la direction de l’Institut Louis Malardé

Maire Sabre, directrice du contentieux et des engagements bancaires à la Socredo, devrait accéder prochainement à la direction de l’Institut Louis Malardé.

L’Institut Louis Malardé, anciennement dirigé par Hervé Varet devenu directeur de cabinet du ministre de l’Économie et des Finances, aura bientôt à sa tête Maire Sabre, directrice du contentieux et des engagements bancaires à la banque au ‘uru. Depuis le 3 mai dernier, c’est Teama Richmond qui assure la direction de l’ILM par intérim.

Maire Sabre avait posé sa candidature au poste de directeur de la Caisse de prévoyance sociale. Elle faisait partie des trois candidats « shortlistés », et le choix s’est finalement porté sur Romina Ma. Mais c’est suite à ce processus que le Pays lui aurait proposé de prendre la tête de l’ILM. Pour ce faire, Maire Sabre prendra une disponibilité de la Socredo, réservoir inépuisable de cadres du Pays.

On ne connaît pas encore la date d’entrée en fonction de Maire Sabre. L’ILM doit réunir son conseil d’administration pour entériner cette nomination, qui sera ensuite confirmée par un arrêté en conseil des ministres. Outre ses activités d’analyse et de recherche, cet établissement public industriel et commercial ambitionne notamment de renforcer son rôle dans la recherche de débouchés commerciaux des ressources naturelles de la Polynésie, également prévu dans ses statuts.

Maire Sabre, une des petites-filles de Tuianu Le Gayic, a été 2e vice-présidente du Tahoeraa huiraatira ; lors des élections territoriales de 2018, elle était candidate orange sur la section 3 (Faa’a et Punaauia).