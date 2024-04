Maitai Express Papeete : la nouvelle vie de l’ancien Ibis débutera dès la mi-juin

Après une quinzaine d’années d’abandon, l’ex-hôtel Ibis termine sa mue ces jours-ci. Le Maitai Express Papeete devrait accueillir ses équipes dès le mois de mai, ses premiers clients locaux courant juin, pour un lancement à l’international le 1er juillet. Derrière la robe irisée qui doit « recolorer le quartier » et la grande cascade qui remplace l’ancien escalier, un trois-étoiles de 63 clés, conçu pour permettre de découvrir Papeete entre un vol international et un aller-retour dans les îles.



Fin de chantier imminente sur Prince Hinoi. Après avoir dévoilé sa robe métallique, qui n’a laissé personne indifférent, le Maitai Express Papeete s’apprête à faire tomber les dernières palissades. La fin d’une longue traversée du désert pour l’ancien Ibis, qui abritait aussi le casino de Papeete, et qui, après une quinzaine d’années d’abandon et de délabrement, va enfin débuter sa nouvelle vie. Le nouvel hôtel, qui devrait être confié par les propriétaires du site à ses gestionnaires d’ici quelques jours, commencera à accueillir des équipes dans le courant du mois de mai. « On prévoit une ouverture mi-juin sur le marché local et au 1er juillet à l’international » explique Christophe Gomet, le directeur régional des hôtels Maitai.

« Touch-and-go » vers ou depuis les îles

Ce nouvel établissement – le troisième après Bora Bora, Rangiroa et Huahine – est la première déclinaison « express » de la chaîne de trois-étoiles du groupe Pacific Beachcomber, qui exploite aussi les Intercontinental et le Brando. Ce qui ne l’empêche d’afficher les mêmes prestations que les trois premiers Maitai. « La seule différence, c’est qu’on n’a pas de restauration. C’est un hôtel où on ne fera que de l’hébergement et du service petit-déjeuner, mais pas de déjeuner et de dîner, parce qu’on est situé en plein centre-ville et ça laisse l’opportunité à nos clients d’aller découvrir toutes les saveurs, les différents restaurants, qui existent autour de l’hôtel, reprend le responsable. L’idée, c’est de faire du ‘touch-and-go’, pour les gens qui arrivent des vols internationaux qui passent une nuit à Tahiti et qui partent ensuite dans les îles. Pour le retour des îles, aussi, avec une nuit ou deux à Papeete avant de reprendre des vols internationaux. C’est pour ça qu’on met ‘Express’ dessus : c’est pour l’aller et le retour des îles ».

Recolorer le quartier

À l’intérieur du bâtiment, 63 clés, dont 8 suites : quatre, à l’avant de l’immeuble, s’ouvrent sur le front de mer et le quai des ferry et quatre autres ont vue sur l’avenue Prince Hinoi. Les 1 200 m2 de panneaux stratifiés au revêtement iridescent sont en effet percés d’une multitude d’ouvertures circulaires de différentes tailles. « Ça fait un peu comme des hublots d’une cabine de bateau, ça donne une vue sur la ville de Papeete des deux côtés », reprend Christophe Gomet. Cette conception unique à Tahiti a été longuement étudiée avec l’architecte Alexis Nguyen et la propriétaire, dont le père détenait l’hôtel Ibis, et qui était soucieuse de redonner au bâtiment sa destination d’origine. « L’idée c’était aussi de redonner vie au quartier, de donner à ce bâtiment un concept, une originalité… Cette façade extérieure, la peau qui change de couleur en fonction de la lumière, elle doit permettre de redynamiser, de recolorer cette partie de la ville qui était un peu terne, reprend le directeur régional. Devant, sur la façade principale, où il y avait l’escalier historique qui allait au premier étage de l’hôtel, maintenant nous allons avoir une énorme cascade ».

Ce nouveau 3-étoiles devrait permettre au groupe Pacific Beachcomber d’offrir des « packages » et des « combos » aux clients qui voyageront dans différents Maitai et Intercontinental de Polynésie. Il est à noter qu’un autre hôtel, tout proche, veut se placer sur le marché du « Touch and go » et de la clientèle d’affaires. Il s’agit d’un deux-étoiles de 43 clés en construction à l’angle de Prince Hinoi et de la rue des Remparts, lancé sous le nom de projet de « Kauhani Inn », mais qui pourrait être rebaptisé. Aux dernières nouvelles, il devait ouvrir en 2025.