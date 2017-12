Makemo dans les starting-block

A Makemo, c’est l’effervescence. Dimanche aura lieu l’ouverture des Jeux inter-île où sont attendus 800 athlètes originaires de plusieurs communes des Tuamotu. « C’est un sacré bébé et là on accouche », se satisfait la présidente du comité organisateur local.

Cela fait près onze ans que les Jeux inter-îles des Tuamotu n’avaient pas été organisés. Ils ont en fait repris en juillet dernier à Tatakoto, où les athlètes de Napuka, Reao, Tureia, Pukapuka, Hikueru, et Nukutavake avaient ouvert le bal. La seconde partie des jeux se déroule la semaine prochaine à Makemo. Pas moins de 800 sportifs de Anaa, Rangiroa, Fakarava, Hao, Arutua et Takaroa sont attendus.

Pour cette seconde partie, la présidente du comité organisateur local (COL), chargée de l’organisation des jeux, Noella Mao, explique qu’il a fallu réunir un budget de 70 millions Fcfp, dont 54 millions pris en charge par le Pays et le reste par les communes et même les athlètes (5%). Noella Mao prépare ces jeux depuis février dernier : « Tout a été difficile, la logistique, les hébergements, et l’argent -le nerf de la guerre. »

Pour ce qui est de la préparation des repas, par exemple, le COL a bénéficié de l’aide du chef cuisinier du collège de Paea. Mais il a fallu gérer la livraison des produits frais jusqu’à Makemo, comme l’explique Noella Mao.

Dans son discours d’accueil de la délégation des officiels de Tahiti, le tavana de Makemo, Félix Tokoragi, a insisté sur « l’intérêt de pouvoir se rencontrer et de partager avec nos amis, nos frères, nos cousins pendant un moment convivial ». Plusieurs élus sont attendus, mais le tavana ne veut pas que la politique prenne le pas sur le sport.

Le tavana de Makemo ne cache son enthousiasme concernant l’économie apportée par ces jeux sur son atoll. Ceci notamment auprès des artisans, des commerçants et plus simplement des familles de Makemo.

Pour l’heure, les premiers gagnants de ces jeux sont déjà les élèves du collège réquisitionné pour les jeux. Les élèves sont donc déjà en vacances. Le rapatriement par les airs, ou par la mer, des 95 internes de Anaa, Faaite Aratika, Katiu, Kauehi, Takume, Raroia, Raraka Hikueru, Taenga et Nihiru a débuté mercredi. Pour le plus grand plaisir de Metua et d’Adrien.