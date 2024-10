Mana Gaz dégoupille la concurrence

Les Moux père et fils ont présenté, sur le site de Mana Ito à Hitiaa o Te Ra, l’offre commerciale de Mana Gaz dont les bonbonnes sont disponibles depuis ce vendredi sur l’île de Tahiti. Avec des offres de lancement alléchantes et des tarifs de croisière inférieurs à ceux de Gaz de Tahiti.

C’est la première fois que la concurrence s’installe dans le secteur du gaz. De l’exubérante présentation faite par Patrick Moux ce vendredi, on retiendra d’abord la différence d’un peu moins de 17% pour les particuliers de Tahiti, entre 248 F/kg chez Gaz de Tahiti et 206 F/kg chez ManaGaz. Un prix que Patrick Moux s’engage à conserver durant toute l’année 2025. Le tarif de la consigne, lui, est le même chez les deux fournisseurs, 3 000 F. Les usagers de Mana Gaz devront aussi s’équiper d’un nouveau détendeur à clipser. Mais pour son lancement, ManaGaz proposera la première bonbonne à 2 000 F (2 476 F ensuite), et le clip à 500 F (2 500 F ensuite).

Les offres à destination des professionnels, toutes en butane, seront disponibles en début d’année et elles ont de quoi attirer l’œil : les cuves seront mises à disposition, livrées et installées gratuitement. Les grandes bonbonnes de 50 kg seront elles aussi livrées sans frais et bénéficieront d’une consigne gratuite. Enfin, l’autre argument de ManaGaz, c’est sa bouteille en composite proposée en plusieurs formats. Elle est plus légère, plus facile à raccorder, ne rouille pas et n’explose pas. 40 000 d’entre elles ont déjà été remplies, et 60 000 autres sont attendues dans les jours qui viennent.

« Une révolution »

Si Patrick Moux a d’abord salué Gaz de Tahiti pour avoir été le pionnier du gaz en Polynésie, il a immédiatement changé de ton pour l’accuser d’avoir « fait du gras sur le dos des Polynésiens » pendant des décennies, paralysé les livraisons ou rationné les bouteilles, et poussé les clients professionnels à acheter du propane dont le prix et la marge ne sont pas réglementés, contrairement au butane. Bref, « on a apporté une révolution dans les bouteilles, on a apporté une révolution dans le système de fonctionnement, et surtout des prix plus bas, et encore plus bas pour les professionnels qui ont malheureusement payé leur gaz un peu trop cher, je trouve, par rapport à ce que ça vaut réellement », résume Patrick Moux.

Enfin, ManaGaz sera distribué à Tahiti (Moorea attendra le début de l’an prochain) dans les stations Total et Shell, qui continueront aussi à vendre les bonbonnes de Gaz de Tahiti. En revanche, le réseau Mobil, qui comme Gaz de Tahiti est détenu par la famille Siu, n’a pas répondu à Patrick Moux et ne distribuera donc pas, en tout cas dans un avenir proche, les nouvelles bonbonnes rouges. Albert Moux et les Siu s’étaient associés dans Polygaz, dans les années 80, une expérience malheureuse – « 20 ans d’exploitation à perte », dit le patriarche qui n’a jamais caché son désir de revanche. « C’est un rêve de 40 ans qui se réalise », disait-il ce matin sur le site de Hitiaa o Te Ra, où une vingtaine d’emplois ont été créés.