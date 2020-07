Manatua, le câble sous-marin transpolynésien, est « prêt au service »

Polynésie Française, Îles Cook, Niue et Samoa sont désormais reliés par Manatua. Le câble de 3 600 km devra attendre la fin de négociations pour réellement entrer en opération, mais il est désormais « prêt au service ». S’il sécurise la connexion internationale du fenua et ouvre des perspectives économiques pour l’OPT, il n’apportera pas, pour l’heure, de débit plus rapide ou moins cher aux internautes polynésiens.

Le consortium Manatua, qui réunit l’OPT-PF et des sociétés de télécommunication des Îles Cook, de Niue et des Samoa, a « réceptionné », la semaine dernière son câble de 3 600 km auprès de la société câblière TE Subcom. L’annonce a été faite aujourd’hui par la présidence du Pays. « C’est l’aboutissement de trois années de planification, de conception, de fabrication et de pose » précise le communiqué. L’impulsion du projet avait même été donnée dès février 2016, à Auckland, par le ministère des Affaires étrangères néo-zélandais. Un accord avait été signé un an plus tard, prévoyant un coût global de 5 milliards de francs, dont 2,4 à la charge de l’OPT, qui a profité du tracé du câble pour sécuriser la connexion de Bora Bora. L’État et le Pays ont chacun apporté leur soutien financier au projet. Pour Édouard Fritch « cette coopération est une avancée technique fantastique et un jalon en termes de connectivité pour notre région polynésienne ».