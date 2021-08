Manifestation contre l’obligation vaccinale devant l’assemblée

Ce matin une cinquantaine de personnes étaient rassemblées pour manifester devant l’assemblée tandis que l’obligation vaccinale était à l’ordre du jour. L’objectif : « montrer aux élus qu’énormément de Polynésiens sont défavorables à la vaccination obligatoire » déclarait Eugène Tetuanui. La manifestation n’ayant pas été autorisée, les forces de l’ordre ont dû verbaliser.

Dès 7 heures du matin, les forces de l’ordre étaient en discussion avec les opposants à l’obligation vaccinale devant l’assemblée de la Polynésie française. Aucune autorisation n’a été délivrée, et les manifestants ont dû se disperser sous peine de se voir verbalisés. Au même moment, au sein de l’hémicycle, les représentants étudiaient l’obligation vaccinale applicable aux professions médicales et paramédicales, aux personnels de transport routier, aérien et maritime, aux enseignants, aux détenteurs de carnets rouges, mais aussi à toute personnes en contact avec le public dans les commerces et chez les prestataires de services. Ce qui révolte certains manifestants, c’est la manière dont les autorités prennent ces mesures. On s’inquiète de l’avenir et la vaccination obligatoire des enfants serait, d’après eux, la prochaine étape. Actuellement, la vaccination est ouverte aux mineurs de 12 à 15 ans avec une autorisation parentale, et à ceux de 16 ans et plus sans autorisation.

Tensions en milieu professionnel

Plusieurs des manifestants, notamment les contrats précaires, craignent le licenciement. Ludivine, infirmière au centre Te Tiare refuse de perdre son emploi pour cette raison car elle estime être une soignante compétente. Elle n’accepte pas la contrainte dans un contexte où les soignants sont déjà sous pression. Certains de ses collègues ont pris la décision de se faire vacciner car « ils n’avaient pas le choix s’ils voulaient que leur contrat soit renouvelé ». À noter toutefois que le texte prévoit aucune possibilité de licenciement ou de suspension pour les non-vaccinés. On insiste également sur le fait de ne pas être contre la vaccination, mais seulement contre cette obligation :« Pour l’instant il est en phase trois d’expérimentation puisqu’il a une AMM conditionnelle. On reçoit des lettres pas très sympa ou on nous dit qu’une infirmière non vaccinée c’est une erreur de casting. »

Des membres de la communauté religieuse et culturelle étaient également présents. La manifestation est restée pacifique, mais la discussion peut vite devenir passionnée. Eugène Tetuanui a fait l’objet d’une dénonciation de la part d’Oscar Temaru pour avoir avancer des contre-vérités.

Les policiers ont procédé à plusieurs verbalisations et quelques manifestants ont été extraits des lieux en fourgon.