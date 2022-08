Manœuvres conjointes Russie/Chine : pourquoi cette alliance inquiète les pays occidentaux

Pour la deuxième fois cette année, les armées russe et chinoise participent ensemble à des exercices militaires. En mai dernier, les deux marines et les aviations avaient lancé des manœuvres au large du Japon et de la Corée du Sud. Cette fois, elles sont menées en Russie. Des manœuvres qui inquiètent les pays occidentaux.

Le conflit en Ukraine n’empêche pas la Russie de relancer ses exercices militaires annuels avec la Chine. Les militaires chinois arriveront en fin de semaine. Pourquoi cette alliance inquiète-t-elle les pays occidentaux ? Ce sera la deuxième fois cette année que les armées russe et chinoise participent ensemble à des exercices militaires. En mai dernier, les deux marines et les aviations avaient lancé des manœuvres au large du Japon et de la Corée du Sud. Cette fois, il s’agira d’exercices annuels menés en Russie, qui débutent cette semaine avec 50 000 soldats venus également d’Inde, de Biélorussie et de Syrie.

Aucun de ces pays n’a condamné l’intervention des troupes de Vladimir Poutine en Ukraine. Pour Pékin, en tout cas, il s’agit d’opérations de routine. « L’objectif est de tester et d’améliorer la coordination stratégique et la confiance entre les forces armées des deux pays« , assure Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense.

Mais ce rapprochement des armées russe et chinoise inquiète les Etats-Unis, qui estime que cela met en danger la sécurité mondiale. L’alliance sino-russe s’est considérablement renforcée ces dix dernières années et plus récemment encore avec la volonté, pour Moscou comme pour Pékin, de faire front face à l’Otan. Les deux pays sont farouchement opposés à l’élargissement de l’Alliance Atlantique.

La Chine affirme n’avoir apporté aucun soutien militaire à la Russie dans sa guerre en Ukraine, mais elle continue de la soutenir économiquement et diplomatiquement.

