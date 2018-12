Manohiva ramène le trophée Hura Tapairu à la maison

C’est la seconde fois, depuis la mise en place du concours Hura Tapairu en 2004, qu’un groupe de danse remporte pour la troisième fois le Hura Tapairu et peut emporter avec lui le trophée du concours. Seule la troupe de Tiare Trompette, Hei Tahiti, avait jusqu’ici réalisé cette incroyable performance.

La finale de la 14ème édition du Hura Tapairu a eu lieu samedi soir à la maison de la culture. Vaheana a remporté le 1er prix en Mehura et Manohiva a décroché le 1er prix du Tapairu. Mais surtout, Manohiva a pu repartir avec le trophée du Hura Tapairu. Une récompense pour les groupes qui remportent trois fois le concours. Manohiva est le second groupe à avoir remporté ce trophée depuis la création du Hura Tapairu en 2004. Avant lui, le groupe de Tiare Trompette, Hei Tahiti, avait réalisé cette performance en 2012.

Manohiva s’est retrouvé sur la première marche du podium du Tapairu en 2014 et 2016. Le président de la troupe explique que c’est que grâce aux risques de la chef de troupe Poerava Taea que Manohiva est arrivée aussi haut. Samedi soir, c’était l’explosion de joie au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Dans la catégorie Mehura, Vaheana est montée sur la plus haute marche du podium, suivie de Manohiva Mehura et de Hia’ai et Toa Mataroa.

Dans la catégorie Tapairu, Manohiva a décroché la première place, suivie de Hitireva ‘Aito et Hitireva Tapairu.