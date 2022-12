Manohiva remporte le grand prix du Hura Tapairu 2022

L’école de danse de Poerava Taea a raflé le premiers prix en Hura Tapairu, devant Tapairu Tahiti et Hei Rurutu, et en Mehura, devant O Meha’i Hine et Tahiti Ura, mais s’est aussi imposée en ‘ote’ā, et en ‘aparima. La formation basée à Titioro se classe deuxième en pahu nui derrière Atoroira’i. Retrouvez tous les résultats de cette édition 2022.