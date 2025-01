En mission à Paris, le président de la Polynésie française s’est entretenu ce vendredi avec le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls. L’occasion de balayer les sujets prioritaires du fenua, notamment les conventions État – Pays. Moetai Brotherson doit rencontrer le Président Macron et le Premier ministre avant de revenir au fenua. Il est également question d’une visite de Manuel Valls à Tahiti d’ici le mois de mai. Les précisions de notre partenaire Outremer 360.

« C’est toujours important de rencontrer le ministre des Outre-mer quand il vient de changer », a expliqué le chef de l’exécutif polynésien à l’issue de cet entretien durant lequel les « sujets techniques et politiques » de la collectivité du Pacifique ont été évoqués. En premier lieu, la « confirmation du maintien du comité interministériel des Outre-mer » (CIOM), annoncée par le prédécesseur de Manuel Valls, Jean-Noël Buffet. Et aussi un CIOM dédié aux collectivités du Pacifique début 2025. Une annonce qui, à l’époque, avait été faite par Philippe Vigier, alors ministre délégué aux Outre-mer, à l’issue de la précédente réunion de ce comité dédié aux départements et régions d’Outre-mer. « Cette confirmation nous a été donnée, ce CIOM aura bien lieu au printemps », a assuré Moetai Brotherson. « On a informé le ministre de l’envoi d’un dossier avec les sujets qu’on voudrait voir inscrits à l’ordre du jour en ce qui concerne la Polynésie. »

Renouvellement des conventions État – Pays

Parmi les autres sujets abordés : les conventions qui lient à l’État au Pays. Et elles sont nombreuses : « le contrat de développement et de transition, la convention de santé, le renouvellement de la convention décennale sur l’éducation, la participation de l’État à la politique de solidarité. »

Concernant le contrat de développement et de transition pour les communes, des inquiétudes avaient été soulevées en début de semaine, en raison d’une possible baisse de moitié du financement, côté État. Une « déconvenue » pour le président de la Polynésie qui a « appris au dernier moment » cette « coupe ». « A priori, c’est le résultat des arbitrages qui avaient été faits par le gouvernement Barnier. Ces arbitrages, normalement, aujourd’hui, n’ont plus lieu d’être. Et donc les sommes manquantes devraient réapparaître, mais on attend d’avoir confirmation, a précisé Moetai Brotherson. Le ministre et ses équipes nous ont rassuré sur ce volet. »

Sur la convention santé, la « discussion n’est pas encore allée à son terme ». « Le changement de Gouvernement n’aide pas, puisqu’on avait entamé ces discussions avec le Gouvernement précédent. On doit les reprendre avec le ministre actuel et on compte beaucoup sur l’efficacité du dialogue entre nos équipes respectives pour mener à bien ces sujets. »

Manuel Valls bientôt en visite au fenua

L’instabilité politique nationale est inévitablement une source de préoccupation pour le président de la Polynésie, qui espère « une stabilité dans les interlocuteurs de Paris ». Sans faire de pronostic sur la durée du gouvernement Bayrou, Moetai Brotherson salue également le choix du nouveau locataire de la rue Oudinot, « quelqu’un qui a été Premier ministre, qui aujourd’hui ministre d’État et numéro 3 dans l’ordre protocolaire. Donc, pour l’instant, on est satisfait de la position des Outre-mer dans l’organisation du gouvernement ».

Avant son retour en Polynésie la semaine prochaine, Moetai Brotherson doit encore s’entretenir avec le chef de l’État puis le Premier ministre. De son côté, Manuel Valls pourrait se rendre sur place « avant mai ».