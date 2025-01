Manuel Valls revoit le budget des Outre-mer à la hausse

Ce mercredi, la mission Outre-mer a été examinée dans l’hémicycle du Palais du Luxembourg dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Devant les sénateurs, le ministre des Outre-mer Manuel Valls a présenté un budget revu à la hausse. L’ancien Premier ministre y a défendu un « budget de solidarité et d’ambition pour les Outre-mer », répondant aux préoccupations liées aux cyclone Chido à Mayotte et à la crise en Nouvelle-Calédonie. Les précisions de notre partenaire Outremer 360.

Face à un hémicycle très clairsemé, Manuel Valls a détaillé les grandes orientations de la mission Outre-mer. En préambule de sa présentation, le ministre des Outre-mer a rappelé l’engagement du Gouvernement envers les territoires ultramarins. « Le Premier ministre a fait un choix fort dans la composition de son gouvernement : celui de créer un ministère d’État dédié aux Outre-mer, pour la première fois depuis 50 ans. (…) C’est le signe de la grande attention portée à ces territoires qui doivent être notre toute première priorité », a déclaré Manuel Valls.

Après avoir souligné les urgences que sont Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, Manuel Valls a indiqué que la mission Outre-mer fait l’objet d’un « traitement tout-à-fait exceptionnel dans le contexte des finances publiques que nous connaissons ». « Si les amendements présentés, soutenus par le gouvernement, sont aujourd’hui adoptés, le budget des Outre-mer s’élèvera pour le budget 2025, à 3,5 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 3 milliards d’euros en crédit de paiement », a poursuivi le ministre. Dans le détail, ce budget a été revalorisé de l’ordre de 11% en autorisations d’engagement et de 6% en crédits de paiement par rapport au précédent budget de la mission Outre-mer présenté en octobre dernier et qui affichait une baisse des crédits de 10%.

De quoi peut-être satisfaire les parlementaires ultramarins qui s’étaient mis en colère contre le budget d’austérité présenté par l’ancien Premier ministre, Michel Barnier, en octobre dernier.

« Ce budget doit permettre l’effort pour accompagner la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie (…) et permettra d’amorcer le travail immense, difficile, qui se présente devant nous pour la refondation de Mayotte », a déclaré Manuel Valls. La nouvelle mission Outre-mer se voit, entre autres, abondé d’une enveloppe supplémentaire de 135 millions d’euros pour la reconstruction des bâtiments publics à Mayotte et retrouve une ligne de 185 millions d’euros consécutive à la réforme de la LODEOM, finalement non intégrée dans cette nouvelle mouture du budget.

« L’effort total de l’État » pour les Outre-mer – qui dépasse largement la mission budgétaire spécifique débattue mercredi au Sénat – a été estimé par Manuel Valls à « près de 25 milliards d’euros ».