Marc Outin condamné pour ses propos antisémites

L’avocat était poursuivi pour injure publique et divulgation d’information personnelle. Dans une vidéo qui date de septembre 2022, il vantait les mérites d’un fumoir, en faisant référence au camp de concentration de Dachau, puis s’en était pris à une journaliste. Il était absent ce matin quand le tribunal a prononcé sa condamnation à deux mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende.

Marc Outin a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés : « injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion » et « divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser un journaliste ». Il a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende, ainsi qu’à des dommages et intérêts à verser à Laure Philiber, journaliste à TNTV, et à des associations qui s’étaient constituées parties civiles. L’affaire remonte à septembre 2022. Une vidéo circule sur Facebook dans laquelle on voit l’avocat Marc Outin dans un magasin, vanter les mérites d’un fumoir. « (…) Je suis sûr qu’à Dachau ça aurait pu les intéresser tellement c’est grand, déclarait-il. J’en dis pas plus, ça va être très mal pris parce que, comme j’ai déserté l’hôtel du Parc (siège du gouvernement de Vichy, ndr), parce que là-bas ils rêvaient de ça pour une solution particulière… » Une enquête avait été ouverte et l’avocat placé en garde à vue.

Il s’est expliqué au tribunal de première instance à la fin du mois de février, réfutant toute accusation d’antisémitisme. Il avait posté la vidéo sur Facebook « par inadvertance », c’était un « malentendu ». Il s’est ensuite dit victime d’un complot, se considérant comme un « lanceur d’alerte », notamment après avoir « dénoncé des malversations à la Carpa », la Caisse des réglements pécuniaires des avocats, et enfin s’est dit persuadé que ses échanges téléphoniques « ont été enregistrés par le Chiffre ». L’homme, qui semble avoir perdu pied, a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique.

Le ministère public qui avait requis deux mois de prison avec sursis et 2 millions de Francs d’amende n’a pas été complètement suivi car Marc Outin, absent du tribunal ce matin, a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende. Il a également été condamné à verser des dommages et intérêts à Laure Philiber, journaliste à TNTV, dont il avait divulgué son numéro de portable en appelant son auditoire à la harceler « jour et nuit », et aux parties civiles (l’ancien consul d’Israël en Polynésie, l’Association culturelle et israëlite et sympathisants de Polynésie, le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme).