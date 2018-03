Marcel Tuihani présente « des personnes nouvelles »

Le chef de file de Te ora api o Porinetia, Marcel Tuihani, a déposé lundi matin sa liste pour le premier tour des territoriales. « Pas du tout » de personnalités connues, explique le président de l’assemblée, mais « des personnes nouvelles ». La liste comporte néanmoins évidemment Marcel Tuihani et Gloria Pater, la maire déléguée de Papetoai.

Le président de l’assemblée, ancien numéro 2 du Tahoeraa, et actuel chef de file du mouvement Te ora api o Porinetia, Marcel Tuihani, a déposé sa liste lundi matin au haut-commissariat. L’intéressé figure en tête de la section de Punaauia et Faa’a. La maire déléguée de Papetoai, Gloria Pater, est en tête de la section 1 regroupant Papeete, Pirae, Arue et Moorea. Marcel Tuihani revendique l’absence de têtes connues sur sa liste. Il souhaite mettre en avant des « personnes nouvelles », pour se « démarquer des dinosaures de la politique ».