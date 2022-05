Marché spécial fête des mères ce samedi à Papeete

L’association Papeete centre-ville organise ce samedi 28 mai la 5e édition du Papeete Market Street à la veille de la fête des mères. De nombreuses animations à destination des enfants seront proposées de 9 heures à 17 heures.

À la veille de la fête des mères, le centre-ville de Papeete s’animera toute la journée du samedi 28 mai prochain. La 5ème édition du Papeete Market Street, organisé par l’association Papeete Centre-ville qui regroupe les commerçants de la capitale, aura lieu de 9 heures à 17 heures. De nombreux exposants et artisans investiront la promenade du front de mer de Papeete et proposeront un large choix d’idées cadeaux. Pour les enfants, il y aura des ateliers dessin, un mini carrousel. Le public pourra aussi rencontrer les 10 candidates à Miss Tahiti 2022 entre 13 heures et 15 heures.