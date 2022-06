Mardi 14 juin, Journée mondiale des donneurs de sang

Le Centre de transfusion sanguine du CHPF appelle à la mobilisation des donneurs de sang, dont c’est la journée mondiale mardi 14 juin. En Polynésie, plus de 3 500 donneurs sont prélevés chaque année, et le territoire est autonome sur le plan des produits sanguins labiles. Mais les besoins sont constants, et les réserves sont parfois mises en danger par un afflux de personnes accidentées.

« C’est l’occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires, mais aussi de sensibiliser la population à la nécessité de faire un don de sang de façon régulière », rappelle le Dr Segalin, en charge de la collecte, qui se prépare à accueillir les volontaires ce mardi 14 juin, à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang. Outre les quelque 3 500 personnes qui donnent régulièrement leur sang – le nombre de dons par an peut aller jusqu’à 6 pour un homme et 4 pour une femme, espacés de 2 mois minimum – il s’agit aussi de convaincre de nouveaux donneurs, qui peuvent rejoindre l’Association des donneurs de sang de Polynésie. Car on parle de produits « labiles » c’est-à-dire à durée de conservation limitée – 42 jours pour les globules rouges, seulement 7 jours pour les plaquettes – et le CTS est sans cesse à la recherche de donneurs.

Les dons du sang sont nécessaires à la maternité en raison du risque d’hémorragie des jeunes accouchées, rappelle le médecin, ou du besoin de transfusion de certains nouveau-nés, et pour le traitement de certaines maladies chroniques : ces besoins sont à peu près prévisibles, ce qui n’est pas le cas des accidents, notamment routiers, qui créent parfois des « besoins majeurs, qui peuvent mettre en péril les réserves de produits sanguins. »

« Il faut mobiliser son entourage, en parler autour de soi, dit le Dr Ségalin. C’est comme ça que la Polynésie peut rester autonome en produits sanguins. » Le prélèvement sanguin moyen est de 400 à 420 ml. Avec une poche de sang total, il est possible d’aider 3 malades – en globules rouges, en plaquettes et en plasma, rappelle la page Facebook du CTS.

Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer mardi 14 juin de 8 heures à 16 heures, une journée que le CTS annonce « festive », il reste possible de faire un don du sang au Centre de transfusion sanguine, au 2e étage du CHPF de Taaone, du lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures, et le vendredi de 7 heures à 14 heures. Enfin, sachez que le Centre de transfusion sanguine est accessible sans passe sanitaire.