Marjorie Rinati en brasse Moorea

Une aventure humaine incroyable

Prouesse physique oui mais pas que. La nageuse cherche avant tout à faire passer un message : les conséquences de l’accumulation des déchets sur nos océans. Le choix de ce parcours était plus que symbolique. La nageuse a effectué cette performance dans le but d’apporter son soutien à l’association Oceania basée à Moorea. Un soutien qui s’inscrit dans le cadre du projet Fa’aora qui s’attaque aux déchets et engins de pêche abandonnés ou perdus en mer. Un objectif clair : réduire le risque d’empêtrement des mammifères marins. À noter que l’association Oceania a réalisé le dernier kilomètre symbolique ainsi que tous les partenaires qui se sont joints à la nageuse pour la performance. « J’ai fait tout ça pour montrer qu’il est nécessaire de protéger notre belle Polynésie et ses îles », indique la championne.