Masques, organisation, désinfection… Les recommandations du Pays pour une reprise d’activité réussie

L’allègement du confinement, mis en oeuvre à partir de demain à Tahiti et Moorea, va permettre la réouverture de la quasi totalité des commerces et entreprises. Mais cette reprise implique pour les employeurs de faire en sorte que les gestes barrières et la distanciation sociale soient effectivement appliqués par leur personnel et le public accueilli. Chacun sa méthode ? Pas totalement, puisque le gouvernement, les organisations patronales et la CCISM ont travaillé à des recommandations d’organisation déclinées, ce midi, pour une dizaine de secteurs d’activité.

Distance entre les personnes et lavage des mains régulier restent les fondamentaux de ces « guides de bonnes pratiques », qui insistent aussi sur le port du masque (lire ci-dessous). Tout dépend ensuite de l’activité des entreprises : port de gants et mise à disposition de gel hydroalcoolique pour tout contact avec le public, désinfection des terminaux de paiements, des poignées de porte et des comptoirs où passent les clients, limitation des échanges d’objets entre personnes (menus plastifiés, téléphone, outils…) et nettoyage réguliers des mains, par exemple après les manipulation d’espèces… Des mesures qui devront rester en place « probablement quelques mois », explique le vice-président Teva Rohfritsch.

Une question de santé publique, mais aussi de survie de l’économie. Si une nouvelle importation du Covid-19 devait avoir lieu ou si une poche de contamination avait échappé aux autorités, l’organisation économique et sociale doit limiter le transport du virus.

Comme le précise Nicole Bouteau, la cellule sanitaire du Pays devrait « passer dans certaines entreprises à titre préventif », pour « donner des conseils » d’organisation sanitaire. « De l’accompagnement plus que de la répression », voilà donc le credo de l’administration dans cette période, souligne la ministre du Travail. Ces recommandations ne sont d’ailleurs pas sanctuarisées dans un arrêté. Et peuvent être adaptées, enrichies, ou même écartées par les chefs d’entreprises en fonction de leur activité.

Responsabilité collective, sanction collective

« Nous sommes en confinement, les gestes barrières restent en vigueur et nous sommes toujours sous le coup de l’arrêté du haut-commissaire », prévient tout de même Teva Rohfritsch, qui note que le Haut-commissariat pourrait, si besoin, prendre des mesures administratives contre des entreprises dans des cas graves. Mais la responsabilité est avant tout « collective », comme l’éventuelle sanction : « Si ça dérape, et que le virus se met à circuler à cause de la reprise économique, on repart tous en confinement », insiste le vice-président.

Certaines organisations professionnelles, comme le syndicat des restaurants, bars et snacks-bars comptent tout de même interpeller leurs membres sur le respect des règles. Son président, Maxime Antoine-Michard, qui est aussi vice-président de la CPME note au passage qu’on « retrouve bien dans ces recommandations les propositions que nous avons formulées auprès du gouvernement ».

Côté Medef, où le manque de concertation du Pays avait fait grincer des dents voilà quelques semaines, on se félicite désormais d’une « coopération efficace » avec les autorités. Et on salue des mesures « claires, simples et adaptables ». « C’était essentiel pour qu’elles puissent être installées rapidement et de façon pérenne dans les entreprises » insiste son président Patrick Bagur.

Recommandations Pays by CharlieRéné on Scribd