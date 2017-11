Massages, le bien-être à portée de main

Toujours très en vue sur le salon de la Beauté et du bien-être qui s’est achevé ce weekend à To’ata, le massage a rencontré son public. L’occasion de découvrir d’autres techniques que celle du massage traditionnel polynésien.

Le « bien-être » n’a aucun mal à être associé au massage. Ce weekend, le salon de la Beauté et du bien-être organisé place To’ata proposait pléthores de techniques de relaxations. Les masseurs de l’école internationale Tahiti Massage, dirigée par Isabelle Trébucq, ont enchaîné les initiations auprès d’un public adepte certes, mais toujours curieux de découvrir les dernières nouveautés.

Sur les stands, les promeneurs n’ont pas hésité, malgré l’affluence, à reprendre des forces grâce aux mains expertes des professionnels. Le massage qui est pour certain, plus qu’un plaisir, une nécessité pour récupérer de sa semaine de travail.

Non loin des stands de massage, une technique avant-gardiste était proposée. Celle de l’acupressure. Technique douce et naturelle qui s’adresse à toute la famille. Elle permet, selon ses aficionados, d’atteindre un « équilibre énergétique et émotionnel en apaisant les maux de tous les jours s’exprimant par le corps ». Basée sur l’application de pressions sur cinq circuits sur les méridiens, l’acupressure a rapidement fait des adeptes lors du salon.