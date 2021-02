Massimo Raveino plus lourdement condamné en appel

L’instituteur sadique de l’école Vaiaha, Massimo Raveino, va regretter d’avoir fait appel de sa condamnation en première instance à 4 ans de prison dont 2 ans avec sursis : la cour d’appel a retiré le sursis, et ce sont donc 4 ans ferme qu’il devra purger. La peine de 4 mois avec sursis de l’ancien directeur de l’école, Félix Yau, a été confirmée.

Massimo Raveino, l’instituteur de l’école Vaiaha à Faa’a, avait été condamné en septembre 2020 pour violences aggravées sur 21 mineurs et escroquerie à 4 ans de prison dont deux avec sursis, avec interdiction de travailler dans le service public et privation des droits civiques, puis immédiatement incarcéré. Le directeur de l’école, Félix Yau, avait été condamné pour non-dénonciation à quatre mois de prison avec sursis. Les deux hommes, qui ont fait valoir leur droit à la retraite, avaient fait appel de leurs condamnations. L’audience de la cour d’appel du 7 janvier dernier avait mis en évidence un ex instituteur dans le déni de ses actes, rejetant la faute sur ses victimes, et un directeur d’école adepte dépassé.

L’avocate générale avait requis une peine plus lourde – 4 ans de prison dont seulement un an de sursis. La cour qui a rendu sa décision ce jeudi matin a eu la main encore plus lourde : ce sera finalement 4 ans ferme que Massimo Raveino devra purger. Il écope également d’une interdiction définitive de toute activité en rapport avec des mineurs. Félix Yau, quant à lui, a vu sa peine confirmée.