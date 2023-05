Matahi Brothers, ancien directeur de la Socredo, est décédé

Le sexagénaire serait mort d’une crise cardiaque la nuit dernière. Longtemps cadre puis directeur général de la Socredo, très apprécié dans le public comme le privé, il avait pris sa retraite en tout début d’année après 36 ans de carrière dans l’établissement bancaire.

Né en Nouvelle-Calédonie, où son père avait officié un temps comme ouvrier métallurgiste, Matahi Brothers avait grandi entre Papeete et Vairao, où sa famille était notamment connue dans le milieu de la pêche et la construction navale. Bon élève, il avait décroché son bac en 1979 avant de partir en métropole se former à la gestion et la comptabilité. Revenu au pays, il était entré à la Socredo en 1987, à l’âge de 26 ans, en tant que chargé d’affaires au service des entreprises. Il avait ensuite gravi tous les échelons de l’établissement, sous la direction de sous la direction de Jean Vernaudon ou Eric Pommier. Après un détour de courte durée à la tête de l’OPT, il avait réintégré la banque au ‘uru pour seconder James Estall, qu’il avait fini par remplacer à la direction générale en 2017. D’un naturel discret, mais très apprécié en interne autant que dans toute la sphère politico-économique, il siégeait aussi dans de nombreux conseils d’administration, dans des établissements liés au Pays ou au secteur privé. Au sein de la Socredo, il laissera son empreinte sur de nombreuses réformes de modernisation, et notamment sur des initiatives en faveur de l’inclusion financière, du développement durable ou de la solidarité (avec le soutien à la Saga ou encore à SOS Village d’enfants).



Il avait annoncé son départ en retraite l’année dernière, effectif depuis le 1er janvier, date de prise de fonction de son remplaçant Régis Chang. Début décembre, il avait reçu des mains d’Édouard Fritch la médaille de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui. « Je sais que ton chemin a été fait de labeur avait pointé, le président aujourd’hui sur le départ. Cette labeur a aussi bénéficié du soutien de tes proches et la famille est restée précieuse à ton égard ». Matahi Brothers s’était marié il y a quelques semaines avec la mère de sa fille Tetuaura, son deuxième enfant après Torea.

« Nous sommes tous bouleversés par cette nouvelle tragique, Matahi était une personne aimée et respectée de tous, a écrit la Socredo sur sa page Facebook. Parce que la Banque Socredo est une famille, avec ses moments de bonheur, de joie, mais également de tristesse et parfois de deuil, l’heure est aujourd’hui au recueillement. » « Un grand professionnel et un ami vient de nous quitter » a écrit pour sa part le député et futur président du Pays Moetai Brotherson sur les réseaux sociaux.



Plus d’informations à venir.