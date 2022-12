Le directeur général actuel de la Banque Socredo, Matahi Brothers prend sa retraite le 31 décembre prochain après 36 ans de carrière au sein de l’établissement bancaire, acteur incontournable du développement de la Polynésie. Il exprime sa fierté d’avoir travaillé « au service de tous les Polynésiens, même ceux qui ne sont pas clients. »

Comme annoncé en novembre dernier, le directeur général actuel de la Banque Socredo, Matahi Brothers est sur le point de tirer sa révérence, après 36 ans de carrière au sein de la première banque polynésienne, dont six ans à sa tête. Pour le futur retraité qui a passé entre 13 et 14 heures tous les jours dans les bureaux du centre-ville sans voir le temps passer, l’important s’était surtout de réussir à fédérer les énergies pour porter l’institution. « Un parcours riche et intense, dit-il, avec des hauts et des bas comme tous les métiers un peu difficiles. »

La raison d’être de la Socredo, c’est d’être la banque de développement du territoire : habitat et équipement des ménages, soutien aux entreprises locales et développement des archipels font partie de son ADN. Héritier de la Caisse agricole de Tahiti créée en 1863, l’établissement changera de nom plusieurs fois avant de devenir, en 1966, la Société de crédit de développement de l’Océanie. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la banque se lance dans le crédit immobilier, et la maîtrise d’œuvre jusqu’à la création de l’OPH en 1974. Son capital est aujourd’hui détenu à 50% par la Polynésie française, 35% par l’Agence française de développement, et 15% par BRED/Banques populaires. La Socredo est elle-même actionnaire de nombreuses sociétés privées ou d’économie mixte qui contribuent à cet objectif de développement.

Animé depuis toujours par la volonté de porter la banque au plus haut, Matahi Brothers est fier avoir réussi à accompagner les politiques publiques dans le sens du développement durable. Il a notamment fait valider, lors du conseil d’administration de 2019, une stratégie qui met le développement durable au cœur du métier de l’entreprise. « C’est important, parce que c’est la finance qui rend possible certaines choses : les bonnes comme les moins bonnes », précise le directeur. Il aussi eu l’occasion de célébrer les 60 ans de la banque, « un évènement fort, qui montre bien que la Socredo est la banque qui se met au service de tous les Polynésiens, même ceux qui ne sont pas clients. »

Et quand il parle des Polynésiens qui ne sont pas clients de la banque c’est parce qu’il a toujours œuvré, « un petit peu dans l’ombre », pour que l’établissement puissent soutenir des projets solidaires porté par les associations tel que la Saga ou encore SOS Village d’enfants.

C’est Régis Chang qui deviendra, au 1er janvier, le nouveau directeur général de la Socredo.