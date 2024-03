Matari’i i nia deviendra-t-il un jour férié ?

Conférence publique du professeur Rangianehu Matamua Le professeur Rangianehu Matamua animera une conférence publique, gratuite, au petit théâtre de la Maison de la culture le mardi 19 mars, sur ses recherches autour de Matari’i i nia et Matari’i i raro, le début et la fin de la saison de l’abondance. « Le professeur fait partie de la génération pionnière de natifs à avoir révolutionné la compréhension de l’astronomie maori et plus particulièrement celle de la constellation de Matariki. Il est notamment l’auteur de l’ouvrage à succès « Matariki : The star of the year », indique la Maison de la culture dans son communiqué. Il est également le premier Maori lauréat du prix Science Communication du Premier ministre, médaillé du prix Callaghan pour ses travaux engagés entre la science et la tradition maori, et décoré en tant qu’officier de l’ordre du mérite de Nouvelle Zélande. En octobre 2022, il est devenu le conseiller principal du gouvernement néo-zélandais sur le Matariki, après avoir contribué par ses recherches à faire de ces célébrations un jour férié dans le pays. En 2023, il avait été nommé « Néo-zélandais de l’année ». • Conférence publique, unique et gratuite : « Matari’i 2024 », mardi 19 mars, à 18h, au Petit théâtre de la Maison de la culture. Entrée gratuite avec billets à récupérer au guichet de Te Fare Tauhiti Nui. Attention, les places sont limitées.