Matavaa à Ua Pou, Jour 2 en images

La 14ème édition du Festival des arts des îles Marquises bat son plein à Ua Pou, l’île qui reçoit le festival pour la 4ème fois.

Au programme du deuxième jour du Festival des démonstration de sculptures, gravures et tressages et confection de paku. Et puis une conférence sur le tatouage Marquisien, suivis des prestations de Rapa Nui et Toko Henua. Bien évidemment, à midi a eu lieu la cérémonie d’ouverture du Umu Kai avec un défilé du site des fours jusqu’au lieu de restauration accompagné du « nunuu kai », chants et danses annonçant l’arrivée des différents plats. Un grand festin qui sera bénis avant d’être consommé.

La journée se poursuivra avec des ateliers sur la médecine traditionnelle puis les prestations des groupes de danses Maohi Nui Ahima’a, de Ua-Huka, Hiva-oa et Tahuata.

La journée se clôturera sur les prestations culturelles des délégations de Fatu Hiva et Nuku Hiva.