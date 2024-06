Matinée de l’entreprenariat au CFPA : pour réussir le lancement de son entreprise

Le Centre de formation pour adultes organise la cinquième édition des Matinées de l’entreprenariat ce jeudi, sur son centre de Pirae. Une vingtaine de prestataires seront réunis pour informer tous les participants des différentes étapes de création d’une entreprise. L’occasion aussi de mieux informer les chercheurs d’emploi et les entreprises sur les dispositifs d’apprentissage.

Le Centre de formation pour adultes, et sa cellule d’insertion professionnelle, organisent une Matinée de l’entreprenariat ce jeudi , de 7h30 à 12 heures à son centre de Pirae. Cette manifestation réunit une quinzaine de partenaires au même endroit au même moment : la CCISM, le Sefi, l’Adie, la Sofidep, les banques… Ces organismes animeront également des conférences pour expliquer toutes les modalités de création d’entreprise. Ce n’est pas toujours facile de créer une entreprise, les intéressés sont notamment effrayés par l’ampleur du dossier administratif, explique Jean-Michel Blanchemanche, directeur du CFPA. “La difficulté c’est déjà pour l’intéressé de comprendre ce qu’il veut faire réellement, quels sont ses besoins et les moyens qu’il lui faut et le cheminement à faire pour réaliser son projet. Tout ça ce n’est pas toujours facile et ensuite il faut savoir que les gens, je rentre des Marquises où je viens d’aider des gens qui ont créé des entreprises, sont perdus par l’ampleur du projet à monter.”

Des chefs d’entreprises viendront également témoigner de leur expérience. Cet événement est ouvert à tous et ce n’est pas réservé qu’aux stagiaires du CFPA. Le centre de formation pour adultes mène en ce moment un autre projet : ouvrir une unité mobile qui se déplacerait dans les archipels pour proposer des formations dans les îles.

Cette matinée est également l’occasion pour le CFPA de mettre en valeur, tant auprès des stagiaires que des entreprises, les dispositifs d’apprentissage de 1 à 3 ans qui s’articulent avec plusieurs formations dispensées au CFPA.

Matinée de l’entreprenariat, au CFPA de Pirae, de 7h30 à 12h. Tout le programme est à retrouver sur la page Facebook du CFPA.