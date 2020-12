Mauricette, 78 ans, première Française vaccinée contre le Covid-19

La métropole a commencé sa campagne de vaccination contre le Covid ce dimanche. Mauricette, une ancienne aide-ménagère de 78 ans, patiente d’une hôpital de Sevran en Seine-Saint-Denis, est devenue la première Française vaccinée contre le Covid-19, relate notre partenaire Europe1.

Une femme de 78 ans a été dimanche la première personne vaccinée en France contre le Covid-19. Mauricette, une ancienne aide-ménagère, a été vaccinée vers 11 heures au sein de l’unité de soins de longue durée de cet établissement dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). « Je suis émue », a déclaré cette femme souriante, toute apprêtée devant une dizaine de soignants. Le cérémonial était réglé au millimètre, les doses soigneusement présentées.

« Allez-y », a lancé la presque octogénaire à l’infirmière chargée de lui administrer la dose de vaccin. « On a fini Madame. Vous êtes la première à être vaccinée en France… Vous êtes une star », s’est amusée cette dernière tandis que les applaudissements retentissaient dans la salle. « Ça chauffe ! », a confessé Mauricette, ancienne habitante du Bourget, en Seine-Saint-Denis, après avoir reçu l’injection du vaccin développé par l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech.

Un moment intense et porteur de tellement d’espoirs. pic.twitter.com/35wIA9pu7i — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) December 27, 2020

C’est ensuite un médecin cardiologue de 65 ans, le Dr Jean-Jacques Monsuez, qui a été vacciné, peu avant 11h20. Au micro d’Europe 1, il a une pensée pour ses collègues malades ou morts du Covid. En revanche, il ne veut pas endosser le rôle d’ambassadeur du corps médical et préfère s’appliquer à faire de la pédagogie : « Je pense que c’est quand même pas mal que l’on protège les Français, les plus vulnérables. Comme on ne peut pas séparer les malades des soignants, il fallait bien un soignant… »

Un troisième confinement pas exclu en métropole

Alors que le virus continue de circuler activement dans l’Hexagone, le ministre de la Santé Olivier Véran voit en ce début de campagne de vaccination une “très bonne nouvelle”. “Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser flamber l’épidémie à nouveau”, a-t-il prévenu dans le Journal du dimanche. Une interview remarquée où le ministre appelle à ne pas célébrer le nouvel cette année et où il n’exclue par la possibilité d’un troisième confinement si l’épidémie s’aggrave après les fêtes.

Le gouvernement central a fixé l’objectif d’un million de vaccinés avant la fin février parmi les personnes les plus âgées et vulnérables et leurs soignants. Ainsi le vaccin devrait être proposé dès la semaine prochaine dans une vingtaine d’établissement spécialisés (Ephad) et une centaine début janvier. Suivront “tous les retraités de plus de 65 ans” jusqu’au printemps, puis le reste de la population âgée de 16 ans et plus. Le cap, fixé par Emmanuel Macron, qui a répété hier, que la vaccination resterait gratuite et non obligatoire : “15 millions de personnes vaccinée » d’ici les mois de juin et juillet.

Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2020

15 000 doses de vaccins Pfizer – BioNtech sont attendues entre fin janvier et début février au fenua, soit 7500 personnes vaccinnée. Edouard Fritch a parlé d’un programme de vaccination de 130 000 personnes, là aussi sur la base du volontariat, qui doit être déroulé à partir de la fin du premier trimestre 2021.