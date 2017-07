Mayka Zima représentera la Polynésie à la Fedcup 2017

Mayka Zima, du Rautea Tennis Club, a été sélectionnée pour représenter la Polynésie lors de la Fed Cup de tennis qui aura lieu du 11 au 25 juillet prochain au Tadjikistan.

Mayka Zima est âgée de 25 ans et pratique le tennis depuis plus d’une quinzaine d’année. A ses débuts, le tennis était un loisir. Et petit à petit, ce loisir s’est transformé en passion. Mayka Zima fait partie de Rautea Tennis Club et a commencé les compétitions pour ne plus jamais s’arrêter. Il y a un peu plus d’un mois, Mayka Zima a appris qu’elle avait été sélectionnée pour participer à la prestigieuse Fedcup 2017 qui aura lieu au Tajikistan du 11 au 25 juillet 2017.

Elles étaient trois tenniswomen de Polynésie à avoir déposé leur candidature pour participer à la Fedcup. Mais seule celle de Mayka a été retenue. Elle fait donc partie des quatre joueuses qui représenteront le Pacifique avec Abigael Tere-Apisah de Papouasie, Steffi Carruthers de Samoa et Carol Lee des îles Marianne.

La jeune femme ne sait pas, à l’heure actuelle, qui sera son adversaire lors de la compétition. Un tirage au sort devrait avoir lieu la veille de son match.