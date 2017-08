Mayweather vs Mc Gregor : beaucoup de bruit pour rien … – Edito 28/08/2017

Ce week-end un homme sorti de sa retraite a empoché environ 30 milliards de francs pacifiques. Je vous parle de Floyd Mayweather le boxeur aux 49 victoire et 0 défaite lors de sa carrière professionnelle, qui vient donc d’en rajouter une cinquantième. Il a battu le célèbre champion de MMA Connor Mc Gregor au cours d’un match qui manquait cruellement de saveur.

Les crossovers à la télévision continuent de faire leur petit effet, ces programmes qui ont une vie propre mais que l’on finit par faire se rencontrer au cours d’une épisode spécial. Supergirl et Arrow s’invitent dans The Flash, Magnum qui rencontre Angela Lansburry dans Arabesques, X-Files dans les Simpsons, et bientôt : Joséphine Ange Gardien dans Camping Paradis, la grande nouveauté annoncée pour 2018 … Ne riez pas, en France on fait ce qu’on peut.

Nombreux étaient donc ceux qui trouvaient contre nature le fait de proposer à un champion de MMA de combattre sur un ring de Boxe Anglaise, car ce n’est ni plus ni moins que le début de la mise à mort du noble art au pilori du Dieu Argent. J’en avais tellement entendu parlé, partout, comme étant le combat du siècle que j’ai voulu en avoir le cœur net.

En France et outre-mer il fallait être abonné à Canal +, mais en utilisant certaines applications qui fonctionnent chez nous il était possible sans engagement de bénéficier d’un mois d’essai gratuit, tant mieux car il était hors de question que je participe au financement de ce grand Barnum. Aux USA si vous vouliez voir le match vous deviez payer une séance de vidéo à la demande pour 100$ ou vous rendre sur place au T-Mobile Arena de à Las Vegas, derrière le New-York New-York Hotel. La place la moins chère ? 230 000 Fcp. La plus chère ? 10 millions de Fcp. Capacité d’accueil en configuration match de boxe, 20 000 personnes. A ce tarif délirant ce n’était pas complet, ils ont du se satisfaire de 16 000 spectateurs, à l’image on n’a cependant rien remarqué. En tout, nous sommes 1 milliard à l’avoir vu à la télé ou sur le net.

Résultat des courses, c’était limite ennuyant. Mayweather avait totalement perdu de sa superbe après deux ans de retraite, et Mc Gregor s’il était bien parti s’est rapidement épuisé et a fini par encaisser trop de coups au point que c’est l’arbitre qui a stoppé le combat. Tout ça pour ça. Après des mois d’insultes par médias interposés, une surenchère de communication inédite, un mélange des genres contre nature on a fini par bouffer quelque chose d’insipide.

C’est le monde d’aujourd’hui, un mélange onéreux d’insolence, de vice, de testostérone et de sang que l’on vous martèle pendant des mois à coups de hashtags et que vous finissez par ingérer même si vous ne le vouliez pas vraiment. Mais heureusement, aussitôt avalé, aussitôt déféqué, next … en attendant le prochain attentat contre l’intelligence orchestré par l’élite de l’Entertainment qui nous prouve que depuis l’époque antique des jeux du cirque nous n’avons finalement que très peu évolué, ou pas du tout.