Menace de grève chez Tahiti Valeurs

Un mouvement de grève est attendu lundi matin chez Tahiti Valeurs à l’appel de A Ti’a i Mua et pourrait perturber l’approvisionnement des distributeurs de billets sur l’archipel de la Société, ont révélé ce week-end nos confrères de Polynésie la 1ère.

La société Tahiti Valeurs, qui approvisionne notamment les distributeurs de billets de l’archipel de la Société, doit entrer en grève lundi matin à l’appel de la confédération A Ti’a i Mua. Selon Polynésie la 1ère, qui rapporte l’information ce week-end, un préavis a été déposé la semaine dernière et des négociations ont achoppé jeudi et vendredi entre syndicat et direction. Les revendications portent notamment sur des revalorisations de primes.