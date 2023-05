Mereana Reid Arbelot, bientôt députée de Polynésie française

C’est au lendemain de la victoire du Tavini que Moetai Brotherson a annoncé la décision de sa suppléante de finalement le remplacer au siège de député. Elle avait pourtant refusé mais a changé d’avis, poussé par les militants Tavini avec lesquels ils ont fait campagne.

Mereana Reid Arbelot est aiguilleuse du ciel et bientôt elle deviendra officiellement députée de la Polynésie française aux côtés de Steeve Chailloux et Tematai Legayic. Interrogée le jour de l’élection à la tête du Pays de Moetai Brotherson, à laquelle elle était venue assister, elle a expliqué que c’était « un jour de grande joie » mais également « une nouvelle vie » qui allait commencer pour elle. Une passation doit officiellement avoir lieu entre ces deux amis d’enfance qui se connaissent bien. Selon Mereana Reid Arbelot, Moetai Brotherson a trente jours, à partir du vendredi 15 mai, jour de son élection comme président du Pays, pour choisir entre ses deux mandats. Il ne peut pas occuper un mandat exécutif et un mandat législatif. Il ne devrait pas y avoir de surprise et le président du Pays renoncera à son mandat de député qui sera donc repris par sa suppléante. Ils profiteront donc de ces trente jours pour faire la passation. Moetai Brotherson, réélu député le 18 juin 2022, a encore quatre années de mandat à effectuer. Mereana Reid Arbelot souhaite poursuivre les travaux de son prédécesseur, notamment concernant le fait nucléaire et la citoyenneté polynésienne.

La citoyenneté polynésienne permettra, selon elle, de protéger l’emploi local et le foncier. Et elle compte bien aussi remonter au niveau national les problèmes du quotidien que les Polynésiens rencontrent. Mereana Reid Arbelot s’est dite « prête » à devenir députée mais elle avait pourtant d’abord annoncé refuser le mandat. Des hésitations qui n’étaient finalement qu’un besoin de réflexion.

Le déclic ? « J’ai commencé à réfléchir quand j’ai rencontré les personnes avec lesquelles on a fait campagne, ceux avec qui nous sommes allés dans les maisons convaincre la population de voter pour nous, ce sont elles qui m’ont fait changer d’avis », a-t-elle expliqué.