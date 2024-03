Messmer revient hypnotiser To’ata le 28 septembre

Le « maître mondial de l’hypnose » revient pour la troisième fois à Tahiti avec son nouveau spectacle, « 13Hz ». SA Productions, Radio1 et Tiare FM proposent au public polynésien de découvrir ou redécouvrir cet artiste aussi fascinant que drôle. Ce sera le samedi 28 septembre 2024 à To’ata, et les billets sont d’ores et déjà disponibles.

Messmer était déjà venu se produire au fenua en 2017 avec son spectacle Intemporel, puis en 2018 avec Hypersensoriel. Cette fois-ci, c’est avec son nouveau show, 13 Hz, que le fascinateur emportera le public de To’ata dans un univers mystérieux et hilarant à travers les ondes cérébrales… Celles à 13 hertz, justement.

Un charisme inégalé, un talent exceptionnel : Messmer est le recordman d’hypnose collective, avec 1 066 personnes hypnotisées en moins de cinq minutes. Plus qu’un spectacle, Messmer propose une expérience : vous faire entrer dans « un état de conscience unique, où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension. » Un nouvel univers, mystérieux et drôle, qui a séduit plus de deux millions de spectateurs. Sonia Aline, qui avait fait découvrir cet artiste hors du commun au public du Pacifique, propose ce nouveau spectacle d’abord à l’arène du Sud à Nouméa, puis à To’ata.

« Démocratiser l’hypnose par le rire »

Ce Québécois s’intéresse à l’hypnose dès l’âge de 7 ans, et monte des spectacles dans son village dès 15 ans. Devenu adulte, il pratiquera d’abord l’hypnose en cabinet. En 2007, il choisit de se consacrer à la scène pour « démocratiser l’hypnose par le rire », car il souhaite convaincre un large public des bons fondements de l’hypnotisme et du magnétisme.

Il a choisi son nom de scène en hommage à Franz-Anton Mesmer, médecin allemand du XVIIIe siècle qui soignait avec des aimants, et à qui on doit le verbe anglais « mesmerize » – « fasciner ». Il sera plus tard considéré comme l’un des précurseurs de la psychanalyse, le « fluide magnétique » sur lequel il disait agir devenant « l’inconscient » dans l’ère moderne. Ainsi qu’il l’a déclaré au Figaro, « dans les spectacles, je reste à la surface des choses concernant l’hypnose, mais en cabinet on peut aller très loin pour soigner des phobies, des addictions, anesthésier la douleur, etc… »

Un évènement produit par SA Productions, Radio 1 et Tiare FM. Les billets sont d’ores et déjà en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à Radio 1 à Fare Ute.