Mesures sanitaires : le couvre-feu retardé d’une heure à partir de lundi

Dans un communiqué commun, l’État et le Pays annoncent le maintien de l’essentiel des mesures réglementaires en place pour une semaine supplémentaire. Le couvre-feu est retardé d’une heure à compter du lundi 27 septembre.

C’est dans un communiqué que les autorités ont annoncé la prolongation des restrictions de rassemblement et de déplacement déjà en vigueur pour une semaine supplémentaire. Si la situation sanitaire est « en amélioration, elle demeure toutefois fragile » indique le Haut-commissariat et l’État. « La situation ne doit pas entraîner un relâchement général dans les comportements », ajoute les autorités. Des mesures justifiées par « des principes de progressivité, responsabilité et réversibilité ».

Ainsi, du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre inclus :

le couvre-feu sera maintenu sur l’ensemble des archipels. Il débutera une heure plus tard, soit de 21h à 4h ;

le confinement le week-end est maintenu dans les îles Sous-le-Vent et dans les îles du Vent, entre 14h le samedi et 4h le lundi. Durant cette période de confinement, l’accès aux plages demeure interdit sur ces îles ;

toutes les autres mesures sanitaires seront reconduites.

Du côté des chiffres, l’État et le Pays insistent sur l’amélioration progressive de la situation avec 141 hospitalisations en cours dont 28 en réanimation. Néanmoins, ces chiffres « dépassent les capacités normales des hôpitaux et plusieurs indicateurs de l’épidémie restent préoccupants ». Les autorités appellent donc à une grande vigilance alors que le territoire déplore plus de 600 décès depuis le début de la crise. Sur le plan de la vaccination, plus de 137 760 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 151 840 ont déjà reçu au moins une dose de vaccin (en date du 23 septembre). Malgré un « élan collectif notable » vers la vaccination au mois d’août, le Haut-commissaire et le Pays estiment que les objectifs ne sont pas encore atteints. « La protection efficace et durable du territoire polynésien et le retour complet à la normale ne peuvent reposer raisonnablement que sur la très large vaccination de ceux qui y vivent, note le communiqué. Il s’agit d’un impératif de santé publique et de bon sens ».