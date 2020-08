Grises mines chez les représentants des syndicats de salariés et de la CPME, qui participaient ce mardi soir à une rencontre avec les membres de l’exécutif. Le Pays et l’État ont rejeté en bloc leurs propositions, sur les masques, le décalage de la rentrée scolaire ou la remise en place de la quatorzaine. La confiance semble rompue entre les autorités et ce large collectif de partenaires sociaux. « Si on ne nous écoute pas, ça va bouillir », prévient un syndicaliste.

« On tourne en rond », « on perd notre temps », « on se fait endormir »... Plusieurs leaders syndicaux ont quitté la salle du gouvernement avant la fin des discussions, ce mercredi en début de soirée. La veille, une bonne partie des organisations syndicales du pays, au premier rang desquels la CSTP-FO, la CSIP, Otahi ou O Oe To Oe Rima, ainsi que la CPME côté patronat, avaient interpellé le gouvernement par courrier sur l’inquiétante reprise de l’épidémie de Covid-19 au fenua. Reçus par le haut-commissaire Dominique Sorain et le président Édouard Fritch entouré de plusieurs de ses ministres, le collectif – dont le syndicat A Tia I Mua ne fait pas partie et dont le Medef a fait en sorte de se démarquer – entendait obtenir des réponses à ses interrogations sur la gestion de crise. Et surtout faire avancer ses propositions, déjà formulées par courrier.

Des propositions qu’Édouard Fritch et Dominique Sorain ne semblaient pas avoir retenues, lors de leur allocution commune d’hier. La position n’a pas changé. « Pas question » de reporter la rentrée, déjà bien entamée avec 80% de présence en classe aujourd’hui, « impossible » de généraliser le port du masque dans tout l’espace public ou dans toutes les écoles, « pas raisonnable » de remettre en place une quatorzaine… “Ça n’était pas une négociation : ils avaient des propositions, on a apporté des réponses, explique le président. C’est nous qui dirigeons le Pays, on peut ne pas être d’accord avec eux ».

Parmi les premiers à claquer la porte, Cyril Legayic, qui ne cache pas sa frustration : « Ils nous réexpliquent ce qu’ils ont mis en place, ils trouvent ça super, ironise le chef de file de la CSIP. On risque d’atteindre les 100 cas et il faut continuer à ouvrir les frontières (…) encore pire, on condamne les Polynésiens, alors que ce sont des ressortissants métropolitains qui viennent foutre ici la merde ».

« Il faut apprendre à vivre avec ce virus »

La ligne de fracture est donc marquée. D’un côté des partenaires sociaux qui regrettent la reprise des vols internationaux et l’ouverture du Pays aux rotations de fonctionnaires. Ils estiment que c’est le contrôle des arrivants qui doit être renforcé, craignant que la reprise de l’épidémie n’envoie « de plus en plus de monde à l’hôpital » et paralyse de nouveau le fenua. De l’autre des autorités persuadées que la fermeture, même partielle des portes – par exemple avec une quarantaine – fait courir le pays à la catastrophe économique et sociale. Le protocole sanitaire actuel, qui a prouvé qu’il était loin d’être infaillible a le mérite, à leurs yeux, de permettre les échanges, notamment touristiques. « On savait qu’il y avait un risque, et on l’a dit et répété », insiste Édouard Fritch, quand d’autres responsables jugent depuis longtemps « évident » l’importation régulière de nouveaux cas. Dans cette optique, c’est donc l’application plus stricte des gestes barrières et une vigilance sanitaire permanente qui permettra d’éviter une flambée de l’épidémie, qui est pour l’instant très loin de saturer les hôpitaux. « Il faut apprendre à vivre avec ce virus », insiste le président du gouvernement.

Deux lignes opposées et des tensions qui montent. Si la CPME n’a pas souhaité commenter la réunion, les syndicalistes oscillaient eux, entre dépit et colère : « Si on ne nous écoute pas, ça va bouillir », présage à la sortie de la présidence un représentant de O Oe To Oe Rima. « Pour l’instant c’est le carré des cas confirmés qui grimpe, si c’est celui des décès, ça va mal se passer », promet un autre.