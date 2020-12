Mesures sanitaires maintenues jusqu’au 15 janvier, couvre-feu réduit les 24 et 31 décembre

Les mesures sanitaires en vigueur jusqu’au 14 décembre sont à présent prolongées jusqu’au 15 janvier. Seule concession : le couvre-feu à Tahiti et Moorea sera légèrement relâché les 24 et 31 décembre et débutera à 22 heures.

Le haut-commissaire Dominique Sorain et le président Édouard Fritch ont pris la parole ce vendredi à 11 heures, pour annoncer le maintien des mesures sanitaires jusqu’au 15 janvier.

Seule concession à l’esprit des fêtes de fin d’année, le début du couvre-feu sera repoussé à 22 heures, notamment pour permettre aux fidèles d’assister au culte de Noël.

Mais bars et restaurants, lieux de spectacles ou encore salles de sport ne peuvent pas encore reprendre une activité normale. Pas de compétitions sportives avec public non plus. Les rassemblements sur la voie publique restent limités à 6 personnes

Un taux d’incidence trois fois supérieur à la métropole

Avec près de 800 cas actifs et un taux d’incidence élevé à Tahiti et Moorea – il avoisine 300 pour 100 000 habitants alors qu’il est de 100 en métropole – et 12 décès dans la semaine écoulée, « la situation est toujours préoccupante », a déclaré Dominique Sorain. On compte encore 150 à 200 nouvelles contaminations par jour. Si le nombre d’hospitalisations est en baisse depuis trois semaines, le service de réanimation du CPPF est toujours en tension, avec des durées de séjour qui s’allongent.

Les autorités disent pouvoir « écarter la prise de mesures plus contraignantes, comme le confinement », mais les fêtes de fin d’année seront « nécessairement différentes » car, a rappelé le haut-commissaire, « il n’est pas possible de suspendre purement et simplement le couvre-feu ».

En revanche, aucune mesure spécifique n’a été annoncée dans les îles, où nombre de gens vont se rendre et passer les fêtes. Seuls les élèves pensionnaires sont testés avant de rentrer chez eux.

« On ne peut pas transformer les fêtes du mois de décembre en drame du mois de janvier », a conclu Dominique Sorain qui a appelé à la prudence, afin qu’à partir du 15 janvier une « levée graduée des mesures » puisse être envisagée.