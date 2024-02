Météo : les îles de la Société en mise en garde cyclonique

Une zone dépressionnaire de 200km de diamètre pourrait toucher les îles de la Société et les Australes à partir de dimanche. Selon Météo France, il y a une chance sur deux de la voir évoluer en dépression tropicale modérée avec des vents moyens à 64km/h, et une chance sur quatre qu’elle soit forte avec des vents moyens de 90 à 118km/h. Les autorités appellent la population à s’y préparer, d’autant qu’une seconde dépression, plus distante, est en formation.

Phase de mise en garde enclenchée. À la veille du premier week-end de février, les autorités de l’État et du Pays appellent la population à se préparer à l’arrivée d’un éventuel cyclone. Météo France avait évoqué, déjà fin octobre, dans son point annuel sur le risque cyclonique, que le retour du phénomène d’El Nino augmenterait le risque d’événements du genre en début de saison. On y est donc. Depuis quelques jours, les météorologistes surveillent de très près un phénonème qui se rapproche. Situé à plus 1 500 km des îles de la Société, il s’étalerait sur 200km, « un petit diamètre » selon Météo France qui ne peut, à l’heure actuelle, confirmer ni sa trajectoire, ni son impact.

Une dépression tropicale modérée

Deux scénarios sont envisagés avec un risque sur 4 de voir se développer une dépression tropicale forte (avec des vents allant de 90 à 188km/h) mais le plus plausible serait celui d’une dépression modérée. « Il est en train de se creuser et devrait, avec une trajectoire vers l’Est se transformer en une dépression tropicale modérée dans le courant de la journée de samedi, explique Philippe Frayssinet, directeur interrégional de Météo-France pour la Polynésie. S’il continue son intensification sur cette trajectoire, il devrait toucher éventuellement les îles de la Société à partir de la journée de lundi. »

« Les Polynésiens sont les premiers acteurs de leur sécurité »

Si le phénomène venait à se confirmer, les vents pourraient aller, en moyenne, de 64km/h à 90km/h. « Mais on ne peut pas totalement exclure la menace de vents moyens à 100 km/h, avec rafales à 150 km/h », prévenait un communiqué de Météo France dans l’après-midi. Ils seraient accompagnés d’une forte houle, mais aussi de fortes précipitations, préviennent les météorologues. Face à ce risque, les autorités anticipent et expliquent que tous les services se tiennent prêts à être déployés en cas de nécessité. Elles insistent aussi sur le fait que pour éviter au maximum les situations d’urgence, la population doit avant tout se préparer à d’éventuelles aggravations, car « les Polynésiens sont les premiers acteurs de leur sécurité » . « Si toutefois les dépressions venaient à se confirmer, on passera des messages plus directifs, explique le colonel Rigollet, directeur adjoint de la protection civile. Mais il faut d’abord se préparer, prévoir son petit kit d’urgence, car on l’a rappelé tout au long de la saison, on est en pleine phase cyclonique et on le rappelle régulièrement à la population. Il faut prévoir de l’eau, un petit peu de nourriture, des piles, des moyens de communication pour pouvoir écouter la radio et entendre ce que les autorités passent comme consignes de sécurité. »

En l’état actuel, la situation n’implique pas la mise en place de mesures, ni de consignes particulières. Les autorités les ajusteront en fonction de l’évolution de la situation. En attendant ce potentiel épisode cyclonique, Météo France annonce toutefois un samedi ensoleillé, ce qui devrait permettre à chacun de « se préparer, sans paniquer », disent les autorités. D’autant qu’une deuxième dépression est en formation, plus loin à l’Ouest. « Pour l’instant, une trajectoire vers le Sud-Est semble la plus probable, le système circulant alors à l’Ouest de la Polynésie, en marge du territoire, » indiquait Météo France vendredi après-midi.