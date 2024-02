Météo : « on voit bien que la période est sensible »

La dépression tropicale Nat est passée cette nuit au sud des îles du vent, mais il n’y a « pas de dégâts majeurs » à souligner, relevait la directrice de la protection civile Cécile Macarez sur l’antenne de Radio1 ce matin. Le phénomène se dirige actuellement vers les Tuamotu et les atolls de Hereheretue, Nukutepipi, Tematangi et Moruroa.

Plus de peur que de mal sur les îles du Vent : la dépression tropicale modérée Nat est passée au sud de Tahiti, dans la nuit de mercredi à jeudi, et le gros des précipitation n’a pas impacté le fenua. « La dépression s’oriente désormais vers le sud-est ce qui confirme une trajectoire vers les Tuamotu et les atolls de Hereheretue, Nukutepipi, Tematangi et Moruroa », souligne ce jeudi matin sur notre antenne la directrice de la protection civile, la colonelle Cécile Macarez. « La dépression n’a pas vocation à se renforcer », rassure-t-elle toutefois.

Un premier point d’étape a été réalisée ce jeudi à huit heures par la protection civile, les différents services du pays et les maires. « Les retours des forces de sécurité et des pompiers ne font pas état que dégâts majeurs », poursuit la directrice qui note « quelques arbres tombés sur la route ».

Avant le passage de la dépression, un poste de commandement a été mis sur pied pour réunis les différentes forces de sécurité et le pays, « ce qui nous permet d’avoir des actions immédiates et d’être en relation avec les maires pour les plans communaux de sauvegarde », mais aussi « de fixer des priorités pour réorienter certains choix et permettre aux haussaire de prendre des décisions ». Décisions qui seront connues d’ici la fin de la matinée, puisqu’un point presse devait débuter vers 10h30 au haussariat. En attendant, les activités nautiques sont toujours suspendues jusqu’à samedi, minuit, sur décision du conseil des ministres.

De leur côté, les forces de sécurité poursuivent « leurs missions de reconnaissance ». Mais si Nat est passée sans encombre, « j’encourage la population à rester vigilante sur ses déplacements, puisque Météo France surveille une zone perturbée, qui pourrait générer un nouvel épisode de temps perturbé dans les jours à venir », ajoute Cécile Macarez. Comme prédit par Météo France avant la saison, le retour du phénomène El Nino favorise l’apparition des phénomène dépressionnaires. « On voit bien que la période est sensible, qu’il y a beaucoup d’activité dans la zone et que ce n’est donc pas le moment de baisser sa vigilance ».