Météo : pas de cyclone en vue, mais pas la fin des pluies

Dans un communiqué, Météo France a décrit un situation régionale « typique de la saison chaude » au fenua et dans la région. Aucune menace cyclonique n’est envisagée, mais une dépression tropicale pourrait se former « dans les trois ou quatre prochains jours entre les Cook et l’Ouest de la Polynésie. Résultat : le temps va rester incertain à l’Ouest du pays, après la levée de la vigilance fortes pluies sur Tahiti.

Chez les prévisionnistes, on l’appelle la Zone de convergence du Pacifique Sud, c’est le lieu de rencontre des alizés créés aux Kermadec et celles qui viennent l’île de Pâques, et son déplacement est responsable des pluies et gros orages dans la région. Depuis cette semaine, cette ZCPS a commencé à se mettre place au Nord de Fidji, et jusqu’aux îles de la Société. Pas de doute, donc, la saison chaude est arrivée. Et le temps, pas franchement réjouissant, de ces derniers jours en est le premier témoin. Après avoir classé toute la Société en vigilance orange fortes pluies, Météo France a rétrogradé ce mercredi après-midi Tahiti et Moorea en jaune, comme les Tuamotu, conservant un niveau de vigilance plus élevé pour les Raromatai. « Au cours des prochains jours, cette activité pluvio-orageuse va progressivement se décaler vers le sud-ouest en s’éloignant des Iles du Vent puis des Iles Sous le Vent vendredi au fil des heures », rassure l’antenne locale de l’agence nationale.

Mais le sale temps n’est peut-être pas terminé. Si, au sein de cette ZPCS, « les conditions sont peu favorables à la formation d’un système dépressionnaire significatif », « une dépression tropicale faible ou modérée pourrait toutefois prendre naissance dans les 3 ou 4 prochains jours entre les Cook et l’Ouest de la Polynésie », décrit Météo France dans un communiqué. Les prévisionnistes veulent être clairs : il n’y a « aucune menace cyclonique envisagée » au fenua. Mais « des impacts indirects, pluies et orages, vents forts et mer forte restent possibles à distance à l’est de la dépression pour cette fin de semaine pour les zones de Mopelia et Australes Ouest ».