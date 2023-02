Métiers du bâtiment : « le Pays a besoin de personnel qualifié »

Le Pays veut soutenir l’accompagnement de la formation dans le secteur du bâtiment. Après avoir invité les étudiants des filières spécialisées du gros œuvre et du second œuvre à découvrir les grands chantiers du Pays en octobre, le gouvernement est allé à la rencontre des élèves au lycée du Diadème ce jeudi. Et annonce l’organisation prochaine du premier « Forum des métiers du bâtiment ».

« Soutenir l’accompagnement de la formation dans le secteur du bâtiment », c’est le but de la démarche entreprise par le Pays depuis octobre dernier. Pour encourager la jeunesse à évoluer dans les métiers du bâtiment, Edouard Fritch et son ministre des Grands Travaux, René Temeharo, sont allés à la rencontre d’élèves du lycée du Diadème ce jeudi. Les étudiants du BTS Technicien d’étude du bâtiment, ceux du BTS Maintenance des systèmes de production et leur professeur ont ainsi pu présenter leurs filières spécialisées dans le gros œuvre et le second œuvre. Ils ont aussi proposé une visite de leurs ateliers aux autorités du Pays, et échangé avec eux. Le message d’Édouard Fritch est clair : « Les débouchés sont réels, le Pays a besoin de personnel qualifié dans le secteur du bâtiment ». Un constat confirmé lors de la visite à l’entreprise Pacific Alu de Tipaerui, qui organisait une journée portes ouvertes pour de permettre aux jeunes de se familiariser avec les réalités du terrain. Frédéric Turconi, co-gérant de la société, a présenté l’activité de l’entreprise qui connaît selon lui un développement constant. Et qui a donc de réels besoins en matière de ressources humaines. Le ministère des Grands travaux en collaboration avec les établissements scolaires des filières spécialisées prévoit d’organiser prochainement le tout premier Forum des métiers du bâtiment.

D’après communiqué