Michaël Gregorio à Tahiti : « La magie est toujours aussi forte »

Michaël Gregorio a joué samedi soir la dernière de ses trois dates à Tahiti, dans un Grand théâtre plein à craquer. Le public polynésien s’est laissé embarquer dans « L’Odyssée de la voix », un voyage dans le temps qui revisite (presque) tous les genres musicaux à la vitesse de la lumière. L’imitateur-chanteur-comédien se dit à présent « très, très ouvert » à une incursion dans le cinéma.

L’histoire d’amour entre Michaël Grégorio et le public polynésien, c’est du solide. C’était la troisième fois que SA Productions faisait venir l’artiste au fenua, et les soirées de jeudi, vendredi et samedi dernier ont confirmé que la magie opère toujours, « peut-être un peu plus à chaque fois », dit-il.

L’Odyssée de la voix trouve sa source dans l’extinction de voix et l’opération des cordes vocales que Michaël Gregorio a subies en 2020. Créé l’année suivante, le spectacle est un voyage dans le temps jalonné par les influences éclectiques de l’artiste, servi par un solide groupe de musiciens et un talent indéniable pour la comédie. Michaël Gregorio convoque tour à tour Luis Mariano, Joe Dassin, Chubby Checker, Indochine, Mylène Farmer, Catherine Lara, Barry White, les Cranberries, Frank Sinatra, Michel Berger, Johnny Halliday, la guitare de David Gilmour des Pink Floyd, Michael Jackson, Roy Orbison, Shirley Bassey, Joe Cocker ou David Bowie. Ou même Aladin ou Vaiana ! Il sait aussi être incisif : Soprano et Aya Nakamura en font les frais, et « Djadja » en versions reggae, country, flamenco, ska, salsa et musette est l’un des tours de force du show.

Autres temps forts : le duo avec Laetitia sur Céline Dion, la reprise de Fakatere de Gabilou avec Heiarii Boosie et Manaarii Manuhi, tous trois membres de Bel Canto Tahiti, ainsi que les retrouvailles avec Antonietta qui l’avait initié au ukulele lors de son précédent séjour, et un « crowd surfing » de la scène aux derniers rangs du Grand théâtre, porté par, entre autres, Moetai Brotherson. Le président du Pays qui, avec son épouse, est allé saluer l’artiste après le concert et lui a remis l’une de ses casquettes collector.

Michaël Grégorio jouera encore quelques dates en métropole. Après ? Il n’a « pas envie de faire un nouveau spectacle » pour le moment et se « laisse porter », mais en gardant à l’esprit « qu’on est jamais arrivé nulle part, sinon c’est la retraite ! »

Mystère donc pour la suite, mais Michaël Gregorio, qui est aussi comédien – il est apparu dans plusieurs séries télévisées comme Les Bracelets rouges et fait du doublage de voix pour des dessins animés, notamment pour L’Âge de glace et Buzz l’éclair – a clairement des envies de cinéma : « oui, c’est une expérience que j’ai aimée. Je ne le fais pas souvent, mais quand je le fais, généralement, ça se passe plutôt pas mal. Je suis très, très, très ouvert à ça. »