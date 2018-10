Michaël Gregorio fait chavirer le public calédonien avant Tahiti

L’artiste-chanteur-imitateur-humoriste Michaël Gregorio a livré un show exceptionnel vendredi à l’Arène du Sud de Païta en Nouvelle-Calédonie, avant de se rendre à Tahiti pour ses concerts jeudi, vendredi et samedi soir au Grand théâtre. Retour en images sur cette soirée « époustouflante ».

Avant son arrivée lundi à Tahiti, le chanteur, imitateur et humoriste Michaël Grégorio s’est produit vendredi soir pour un concert unique à l’Arène du Sud de Païta en Nouvelle-Calédonie devant près de 3 000 personnes. « Une équipe de musiciens fabuleuse, un public incroyable et un artiste totalement délirant qui nous a émerveillé tout au long de la soirée, Michaël Gregorio nous a littéralement époustouflé », rapportait ce week-end l’équipe de l’Arène du Sud sur sa page Facebook. Un show d’humour et de chansons, avec des reprises de classiques calédoniens qui ont fait chavirer le public.

Cette semaine Michaël Gregorio se posera lundi soir à 23h05 à l’aéroport de Tahiti-Faa’a où un accueil traditionnel sera réservé à son équipe et à ses fans. Trois concerts sont prévus ces jeudi, vendredi et samedi soir au Grand théâtre de la Maison de la culture. Et l’artiste a, là aussi, commencé à répéter quelques chansons qui devraient sonner assez familièrement aux oreilles du public polynésien.

Pratique :

Billets en vente chez Carrefour Arue, Faa’a et Punaauia, chez Radio 1 Fare ute et sur ticket-pacific.pf.