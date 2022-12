Mihimana Braye, ambassadeur antidopage

Le surfeur Mihimana Braye est depuis vendredi dernier « ambassadeur antidopage » de la Polynésie, selon une convention signée avec la direction de la Jeunesse et des Sports.

Le ministère de la Jeunesse et de la prévention de la délinquance, en charge des sports, veut promouvoir le « sport propre » à travers des messages de prévention et de sensibilisation délivrés par des personnes « connues, exemplaires, auxquelles la jeunesse polynésienne puisse s’identifier. » Le surfeur Mihimana Braye a été choisi pour tenir ce rôle.

L’athlète participera activement aux travaux, aux réunions, aux événements et aux manifestations de sensibilisation et d’information organisés par la Direction de la Jeunesse et des Sports. Une campagne de communication a d’ailleurs été lancée, afin de promouvoir le sport propre et un mode de vie sain, à travers des visuels et un slogan : « Le sport à l’état pur : E haere ia ‘oe ! »