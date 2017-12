Mike Alezrah élu à la tête de Tahiti Nui Pacific Game

Après plus de deux ans sans président, l’association Tahiti Nui Pacific Game (TNPG) a retrouvé un bureau jeudi soir. Les présidents de fédérations sportives ont élu la liste « d’union » menée par le président de la fédération tahitienne de badminton, Mike Alezrah, pour gérer l’argent des Jeux du Pacifique pour le comité olympique.

Il aura fallu attendre un peu plus de deux ans pour mettre en place l’élection du bureau de l’association Tahiti Nui Pacific Game. Cette association est en fait la trésorière du Comité olympique de Polynésie (COPF) pour la participation des délégations polynésiennes aux jeux du Pacifique. En 2015, l’assemblée générale avait élu Gérald Huioutu, en poste à la direction de la jeunesse et des sports, à la place de Bernard Costa, un proche de Tauhiti Nena. L’élection avait été contestée devant la justice par le comité olympique et les fédérations de boxe et de voile. La cour d’appel avait finalement annulé l’assemblée générale et nommé un administrateur judiciaire pour mener une nouvelle élection.

A deux ans des prochains jeux du Pacifique, il était donc temps de relancer la machine qui gère une subvention de 120 millions de Fcfp pour la participation des athlètes. Jeudi soir, les présidents des fédérations ont élus le président de la fédération tahitienne de badminton, Mike Alezrah, à la tête d’une liste « d’union » réunissant notamment Gérald Huioutu et Bernard Costa. Le nouveau président de TNPG a pour volonté de réunir les bonnes volontés pour préparer au mieux les prochains Jeux.

Le nouveau bureau se réunira la semaine prochaine pour faire un point sur la situation de TNPG, et notamment sur les finances de l’association. Pour Mike Alezrah c’est un préalable indispensable avant la mise en place d’un calendrier pour les Jeux du Pacifique aux Samoa en 2019.