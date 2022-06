Millimages des récifs : le concours de photos qui veut protéger l’océan

L’Institut des récifs coralliens du Pacifique (IRCP) organise à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 octobre un concours de photos sous-marines dans le but de sensibiliser à la protection de nos récifs. Parmi les catégories, un thème imposé : « Face à face ». Tous à vos appareils photos !

Un concours de photo sous-marine pour sensibiliser à la protection des récifs coralliens. L’idée était née l’année dernière à l’IRCP et avait rencontré un beau succès : l’institut spécialisé avait reçu plus de 80 clichés répondant au thème « Insolite Corail ». Pas question de s’arrêter en si bon chemin : le concours, rebaptisé « Millimages des Récifs » a été relancé ce lundi. Cette nouvelle édition est de nouveau ouverte à tous, que l’on soit équipé d’un boitier étanche dernier cri ou d’une petite GoPro. Et trois catégories sont désormais proposées : une thématique, « Face à face« , qui doit permettre aux candidats « de se surpasser », une catégorie « libre » pour que chacun puisse faire preuve de sa créativité, et une catégorie AMP (Aire marine protégée), réservée aux moins de 18 ans.

La marraine du concours, la photographe Marie-Hélène Villierme, se dit « fière« de pouvoir « apporter sa sensibilité et son regard sur cette question essentielle qui est celle d’atteindre un meilleur équilibre entre la nature et l’humain ». « On pense souvent connaître et respecter suffisamment notre mère nature et notamment la vie qui se joue d’un côté et de l’autre des récifs, de l’océan à la terre, à partir du moment où nous ne la dégradons pas de manière volontaire, continue-t-elle. Mais cela est-il suffisant aujourd’hui ?« .

Jury, public, et « conseil »

Tous les candidats peuvent envoyer au maximum 3 photos par catégorie et ce jusqu’au 15 octobre. Ce sera alors à un jury composé de cinq membres, et présidé par Maina Sage, de départager les clichés. Un « conseil culturel », composé de quatre membres, sous l’égide de Viri Taimana, directeur du Centre des métiers d’art, fera en parallèle sa propre sélection de « photos inspirantes » qui rejoindront l’exposition des lauréats. Enfin, le public pourra lui aussi voter pour remettre un prix dans chaque catégorie, via le réseau social Instagram.

Grâce aux différents partenaires du concours, notamment Te Fare Natura et le Criobe, les gagnants se verront offrir un séjour plongée à Fakarava, des sorties en pirogue traditionnelle, ou encore des bons d’achat de matériels de plongée sous-marine. Les photos lauréates seront exposées à plusieurs reprises à Moorea et Tahiti jusqu’en mai 2023.

Toutes les informations sur le concours Millimages des récifs à retrouver sur la page Facebook de l’évènement.