Mini Heiva : sept troupes de danse à retrouver à l’Intercontinental

Mini Heiva de l’Intercontinental Vendredi 30 juillet : Tamariki Poerani et Toakura

Samedi 31 juillet : Tahiti Ora et Nonahere

Vendredi 6 août : Manahau et O Tahiti E

Samedi 7 août : Hei Tahiti et élection de Miss et Tane Mini-Heiva Les réservations se font au 40 86 51 50.