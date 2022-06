Mini Jeux du Pacifique 2022 : « un bilan satisfaisant »

La délégation polynésienne de sportifs qui ont participé aux Mini Jeux du Pacifique est revenue ce lundi matin des îles Mariannes du Nord. Pour Louis Provost, président du comité olympique de Polynésie qui était du voyage, c’est un succès sur le plan sportif et une occasion de se préparer à accueillir les Jeux du Pacifique en 2027 à Tahiti.

Ils ont retrouvé leurs proches à l’aéroport de Tahiti-Faa’a ce lundi au terme d’un voyage d’une dizaine de jours. La délégation polynésienne de sportifs qui ont participé aux 11e Mini Jeux du Pacifique rapporte 58 médailles : 22 en or, 15 en argent et 21 en bronze, classant Tahiti – la Polynésie française – deuxième au tableau des médailles derrière la Papouasie Nouvelle-Guinée. Sur le plan de la performance, Louis Provost dresse un bilan « satisfaisant » de la compétition : « Je félicite tout le monde, ils ont tous compris l’importance de l’implication de Tahiti ». À peine descendu d’avion le président du comité olympique de Polynésie française envisage la suite des événements : « Au vu de ces résultats la cellule technique du comité olympique va se poser, les analyser et peut-être reformater la préparation de nos athlètes. » La prochaine échéance ce sont les Jeux du Pacifique de 2023 aux îles Salomon, mais dans le viseur de Louis Provost les Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti sont déjà présents. « Notre objectif c’est 2027, de pouvoir gagner les Jeux chez nous ».

Benjamin Zorgnotti : 4 médailles d’or et 2 médailles d’argent en triathlon et athlétisme

Quelques performances se démarquent selon Louis Provost : le va’a « discipline reine » ou encore le badminton où les athlètes polynésiens font « un grand chelem », mais aussi l’haltérophilie. Et puis parmi eux Benjamin Zorgnotti a fait parler de lui plusieurs fois cette année. Pour ces Mini Jeux du Pacifique, il comptabilise 4 médailles d’or et 2 d’argent en athlétisme et en triathlon, comme il l’avait « annoncé ». Comme les autres athlètes, il arrive tout juste à destination mais en métropole de son côté. C’est avec difficulté qu’il a atteint son objectif au terme d’une tournée internationale qui l’a mené en Afrique, au Mexique, en Europe et aux États-Unis :« ça faisait trois ou quatre semaines que j’étais en compétition h24. Les 2 dernières médailles sur le 5000 le semi ont été vraiment très dures à aller chercher et j’ai du puiser vraiment vraiment loin, il va falloir se reposer avant de s’y remettre ».

« Image de Tahiti » et prise de notes en vue des Jeux de 2027 à Tahiti

Les prochains Mini Jeux du Pacifique se tiendront en 2025. Quant aux prochains Jeux du Pacifique grand format, ils se dérouleront aux îles Salomon en 2023. Hors de question de négliger ces deux occasions pour Louis Provost, qui tenait à ce que « tout le monde soit exemplaire, tant sur le plan sportif que dans le comportement avec les populations. J’ai demandé à la délégation de donner une image – positive -de la Polynésie française à l’étranger ». Opération communication donc pour les sportifs, mais aussi repérage pour les fédérations. « Nous avions avec nous la présidente du comité organisateur des jeux de 2027 – à Tahiti – , indique Louis Provost, qui avait pour mission de rencontrer les organisateurs de voir comment est-ce que ça fonctionnait, avec son tableau de marche pour en tirer les conclusions ». Ces Mini Jeux du Pacifique ont rassemblé des délégations de 20 Pays différents. Ceux de 2027, eux, devraient rassembler près de 5 000 personnes de 24 pays différents pour s’affronter dans 24 disciplines sportives. Les Jeux du Pacifique de 2023 aux îles Salomon seront plus proches de ce qui attend la Polynésie, indique le président du COPF.