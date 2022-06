Mini-Jeux du Pacifique : Tahiti 2e au tableau final des médailles

Les 11es Mini Jeux du Pacifique ont pris fin samedi. Au terme de neuf jours de compétition, Tahiti qui concourait dans 8 disciplines ramène 58 médailles dont 22 en or, se classant deuxième au tableau de médailles derrière la Papouasie Nouvelle-Guinée.

20 pays et territoires du Pacifique étaient rassemblés du 17 au 25 juin à Saipan, aux îles Mariannes du Nord. Les athlètes tahitiens – qui participaient dans 8 des 9 disciplines proposées, le baseball n’étant pas pratiqué au fenua – ramènent 58 médailles : 22 en or, 15 en argent et 21 en bronze. Ils placent ainsi Tahiti deuxième au tableau final des médailles, devancés par la Papouasie Nouvelle-Guinée qui totalise 80 médailles dans seulement 5 disciplines, dont 33 médailles d’or. La Nouvelle-Calédonie est troisième avec 54 médailles dont 11 en or.

Les prochains Mini-Jeux se tiendront à Palau en 2025. Quant aux Jeux du Pacifique, ils se dérouleront aux îles Salomon en 2023, avant l’édition de 2027 qui sera accueillie par Tahiti.