INFOS PRATIQUES Pi’i Fenua – l’appel de la terre, écrit par Mirose Paia présenté par Tahiti ia Rurutu Noa sur le marae Arahurahu à Paea Dates : 16,17, 23, 24 et 31 juillet. TARIF UNIQUE : 2 000 francs Billetterie sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio1/Tiare FM à Fare Ute, et sur place 2 heures avant le début du spectacle (frais web : +101 Fcfp par billet acheté en ligne). Important : À l’achat de votre billet en magasin ou en ligne, vous avez la possibilité de sélectionner votre siège. Attention sur mobile, il faut activer la version « web » en cliquant sur « Afficher la version web » en bas de votre page d’accueil ticketpacific.pf. Renseignements : 40 50 14 14 (CAPF) L’histoire – « Pi’ifenua » s’inspire de « la légende du marae Arahurahu ». Tematahia est le grand chef de Ahototuaana, un clan puissant dont le marae, Matamatahia, est précieusement gardé par des nymphes Hina-pō-tea : sous la surveillance de ce grand chef despote, elles envoutent et attrapent les âmes errantes dans leurs filets aux pouvoirs magiques. Temataaro est l’illustre grand guerrier du clan Tumufau vivant dans les endroits reculés à l’intérieur des terres et sur les montagnes escarpées. Un jour, Temataaro, mu par des forces puissantes, s’aventure avec ses hommes jusqu’à Ahototuaana : ils sont pris dans les filets des Hina-pō-tea. Après de vaines négociations le grand prêtre Tohuroa, de Tumufau, se décide à révéler un grand secret : Temataaro, d’alliance du pō, se trouve être le frère aîné de Tematahia. Mais ce dernier, dans le déni, décide de la mise à mort immédiate de son frère Temataaro sur le marae. C’était sans compter sur le clan Tumufau et ses fameux guerriers Pi’imato, qui descendent de la montagne. La guerre, inévitable, éclate entre les deux clans jusqu’au moment où… Le thème – Cette histoire évoque Pi’i fenua, l’appel de la terre, le retour aux origines. Ce lien, fort, entre l’homme et la terre est universel. Mais il est encore plus remarquable, plus fort en milieu insulaire où les hommes sont entourés d’un immense océan. Ne sommes-nous pas profondément liés, corps et âme, à la terre, qu’on le veuille ou non ? C’est la terre de nos ancêtres qui devient notre terre par héritage, mais pas seulement. Si seulement, nous pouvions entendre cet appel de la terre, si nous pouvions suivre cette force intérieure qui nous pousse à retourner vers elle, à nous réconcilier avec elle ; à en apprécier la dignité et les bienfaits, à la regarder autrement, à l’entretenir, à nous battre pour la garder, à la protéger et à nous unir tous ensemble pour la transmettre à la génération future.