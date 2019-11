Mise à feu demain pour les Tiki Toa

Double vice-champion du monde en titre, les Tiki Toa entament leur Coupe du monde jeudi face à l’Italie à 9h15, heure de Tahiti. Italie-Tahiti, premier match du groupe B, est d’ailleurs le match d’ouverture de cette 10e Coupe du monde organisée par la Fifa au Paraguay.

Double vainqueur des États-Unis en matchs amicaux avant de s’envoler au Paraguay, les Tiki Toa ont subi une suite de préparation plus tronquée avec notamment une défaite contre le Nigéria. Tahiti devra se sortir d’un groupe B relevé mais à sa portée avec l’Italie, l’Uruguay et le Mexique. L’adversaire le plus relevé devrait être celui du premier match, comme le rappelait l’entraîneur Naea Bennett à la fin du dernier match contre les États-Unis. L’entraîneur et son adjoint Teva Zaveroni vont vivre leur première Coupe du monde de l’autre côté de la barrière. Ce match face à l’Italie devrait déterminer d’entrée les chances des Tiki Toa dans cette compétition. Ils ont déjà rencontré cet adversaire une fois en demi-finale de la Coupe du monde 2015. Les Tiki Toa s’étaient qualifiés aux tirs aux buts après un score de parité (6-6).

Seuls les deux premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les quarts de finale. Depuis 2013 et la coupe du monde organisée au fenua, les Tiki Toa ont systématiquement passés la phase de poules.