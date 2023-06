Miss Dragon : l’oral pour « découvrir les candidates de l’intérieur »

Les huit candidates à l’élection de Miss Dragon ont passé l’épreuve orale ce samedi. L’occasion pour le jury de faire connaissance avec les prétendantes au titre et de découvrir la personnalité de chacune. La note obtenue comptera pour 40% de la note finale.

Les dés sont lancés. Les candidates au titre de Miss Dragon ont passé samedi l’épreuve orale de l’aventure face à un jury de neuf personnes, des néophytes qui découvrent les coulisses d’une élection mais aussi des personnalités du monde de la beauté comme Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021. Si elle avoue être un peu stressée d’être « de l’autre de côté de la barrière », elle est aussi très fière d’avoir été sollicitée par le comité. Dans le jury, on retrouve également la Miss Dragon en titre, Heimiti Teng qui rendra le 10 juin prochain l’écharpe qu’elle a décrochée en 2019. Pour elle, juger et noter les jeunes femmes selon les critères définis par le comité n’est pas une tâche facile. « On est surpris après chaque candidate. On se dit qu’elle n’est pas mal, qu’elle répond bien, qu’elle a beaucoup de présence et d’aisance, explique Miss Dragon. Et finalement, il y en a une autre qui arrive, on se dit qu’elle s’est mieux débrouillée, qu’elle a des valeurs plus louables… C’est une découverte à chaque candidate. »

Découvrir et cerner la personnalité des jeunes femmes, c’est d’ailleurs l’objectif premier de cet entretien. Et si certains critères tels que le physique, la prestance et l’aisance sont bien définis par une feuille de notation, les membres du jury se disent à l’écoute. Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à aborder des sujets très divers à l’occasion de ce moment d’échange. « On parle de culture, on parle de cuisine, de passion, de motivation, de comment elles vivent leur culture chinoise », confie Patrick Yeung, président du jury. Les filles ont aussi été questionnées sur ce qu’elles pourront éventuellement apporter durant leur année de règne.

Pour rappel, la note obtenue lors de ce grand oral compte pour 40% de la note finale. La soirée d’élection est prévue ce samedi 10 juin à la mairie de Papeete. Quatre passages sont prévus avec un défilé « impérial », un passage en maillot, un talent show sur le thème des héroïnes, et enfin, le passage en tenue chinoise traditionnelle.